Corona-Update zum Morgen

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Es gibt mittlerweile nun mehr als 9.000 gemeldete Fälle. Hamburg und Nordrhein-Westfalen führen die Statistik der Fälle pro hunderttausend Einwohner weiterhin an. Die Stadtstaaten Bremen und Berlin haben fortgesetzt hohe Zahlen im deutschlandweiten Vergleich, doch auch in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland werden mittlerweile vergleichbare (relative) Erkrankten-Zahlen registriert.

Das RKI stellt mittlerweile keine verlässlichen Zahlen mehr zur Verfügung. Seit heute können die Bundesländer dort neue Fälle nur noch elektronisch melden, statt über verschiedene Kommunikationswege wie bisher. Dadurch ergeben sich signifikante Differenzen zwischen den Zahlen des RKI und der Gesundheitsbehörden der Länder. Am 17. März um 19:20 gab das RKI noch 7.156 Fälle an, während die Länder 9.032 Fälle meldeten; eine Ausnahme ist Brandenburg: Die dortigen Behörden haben die Fallzahlen seit dem 16. März nicht mehr aktualisiert. Daher sind die Zahlen in der Grafik für Brandenburg nicht aktuell.

Zum Vergleich der nationalen Fallzahlen je Hunderttausend:

Deutschland hat 10,8 gemeldete Fälle pro hunderttausend, Italien circa 52 pro hunderttausend und Spanien circa 24 pro hunderttausend.