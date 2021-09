Die Corona-Zahlen signalisieren Entspannung, doch die findet nicht statt

Kurz vor der Bundestagswahl ist das Mega-Thema des letzten Jahres weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. Langsam, kaum merklich führt ein Bundesland nach dem anderen eine 2G-Regel ein, die Testanforderungen werden dabei immer strikter. Der Druck auf Ungeimpfte wächst, aber diesmal ganz ohne Söder-Getöse und Merkel-Gemauschel.

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen fordert einen anderen Weg: Die Beendigung aller Corona-Maßnahmen nach britischem und dänischen Vorbild. „Ohne die Ankündigung eines ‚Freiheitstages’“ würden wir uns endlos weiter durch die Pandemie schleppen, so Gassen (TE berichtete).

Die Corona Zahlen in Deutschland sind derweil so niedrig, dass ein solcher Schritt eigentlich selbstverständlich wäre:

Die seit Monaten angekündigte vierte Welle entpuppt sich aktuell eher als Geplätscher, der Zenit scheint bereits überschritten – die Zahl der Neuinfektionen sinkt bereits wieder.

Die Zahl der Corona-Toten bleibt seit Wochen auf niedrigem Niveau – bedenkt man dann noch, dass auch die jetzige gemeldete Zahl wohl deutlich zu hoch ist, bleibt wenig Grund zum Alarmismus übrig. Mehr dazu hier.

Die Zahl der belegten Intensivbetten sinkt in den letzten Wochen. Von Anzeichen einer bedrohlichen vierten Welle fehlt auch hier jede Spur.

Und obwohl das Corona-Geschehen aktuell unter dem Niveau einer herkömmlichen Grippe-Welle bleibt, sind sich SPD, CDU und Grüne weitestgehend einig darüber, dass man die aktuellen Corona-Maßnahmen eher verschärfen als lockern sollte. Auf die Idee, einen deutschen Freedom Day zu fordern, kommt keiner der drei selbsternannten Kanzlerkandidaten. Keiner will sich so wirklich festlegen. Der Wahlkampf – so wohl die stille Übereinkunft – soll ohne dieses Thema auskommen. Selbst die Hardliner-Fraktion schweigt. Die Stille und Entspannung der Debatte geht allerdings nicht mit der Entspannung der Maßnahmen einher. Was die Pläne im Kanzleramt sind, wird sich wohl erst nach der Wahl zeigen.