Terroranschlag bei Synagoge in Wien – mindestens 2 Tote

In Wien kam es am Abend zu einem Anschlag in unmittelbarer Nähe der Wiener Hauptsynagoge in der Seitenstettengasse. Es kam zu längeren Schusswechseln, bei denen ein Polizist angeschossen wurde, er verstarb wenig später. Augenzeugen sprechen von mindestens 50 Schüssen. Diese Meldung erscheint gesichert; unbestätigte Berichte sprechen von bis zu sieben Toten und mehreren Schwerverletzten. Berichte von einer Geiselnahme bestätigten sich nicht. Ein weiterer Täter soll von der Polizei erschossen worden sein. In einem Telefonat mit dem ORF bestätigt Innenminister Karl Nehammer, dass es sich um einen Terroranschlag handelt. Ausgangspunkt war die Seitenstettengasse.

Wie die Kronenzeitung meldet, habe sich ein Täter mit einem Sprengstoffgürtel selbst in die Luft gesprengt. Weitere Täter seien auf der Flucht, weswegen es zu einem großen Polizeieinsatz kam. Weite Teile der Innenstadt wurden abgesperrt, Videos zeigen flüchtende Menschenmaßen. Die Lokale in der Innenstadt sind am letzten Abend vor dem neuerlichen Lockdown noch gefüllt.

Gegenüber ORF 2 äußerte ein Augenzeuge, dass ein Täter mit einer automatischen Waffe die Seitenstettengasse heruntergelaufen ist, in der sich auch die Wiener Hauptsynagoge befindet.