Angestiegene Kriminalität in Schweden verlangt neue Maßnahmen

In den No-Go Areas Schwedens werden Polizisten, Feuerwehr- und Rettungsleute regelmäßig von Migranten angegriffen. Die Bandenkriminalität mit Schusswaffengebrauch stieg in den letzten drei Jahren um 43%, die Zahl der Vergewaltigungen allein 2016 um 14%. Die Kriminalität hat in Schweden offenbar derartig stark zugenommen, dass die Behörden jetzt erstmals Mikrofone dort installieren, wo besonders viele Migranten ansässig sind. Eine solche offen kommunizierte Kapitulation der Sicherheitsbehörden ist selten.

Das Ziel dieser Überwachungsmaßnahme ist so verstörend, wie es sprachlos macht. Schwedische Behörden installieren besagte Mikrofone, um Geräusche wie Explosionen , Mündungsfeuer, das Scheppern von zerbrochenem Glas sowie Rufe von misshandelten und belästigten Frauen frühzeitig wahrzunehmen und schneller eingreifen zu können. Schwedische Tageszeitungen wie Svenska Dagbladet Göteborgs Posten und weitere (s.u.) berichten, dass der Stockholmer Bezirk Järva nun zu Überwachungskameras auch Schalldetektoren einsetzt.

In den USA wird diese Form der Überwachung schon länger praktiziert, in Europa wurden zB. Systeme des Herstellers ShotStopper bereits nach Großbritannien verkauft und nun die Einführung in Schweden – und wohl nur eine Frage der Zeit, bis erweiterte akkustische Überwachungsmaßnahmen überall zum New Normal gehören wie die mit zur Zeit mit Weihnachtspapier verschleierten Betonpoller in deutschen Innenstädten, bei Volksfesten und anderen Großveranstaltungen.

Ebenfalls in Schweden wird es in 2018 nach zahlreichen Übergriffen auf Frauen beim diesjährigen Bråvalla-Festival das erste Festival nur für Frauen geben.

Als 2015 die Grenzen für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten geöffnet wurden, zogen viele durch Deutschland weiter nach Schweden, das proportional mehr Personen aufnahm als jedes andere europäische Land, bis sich die rot-grüne Regierung zu einer Kehrtwende entschloss, weil sie einen „Systemkollaps“ befürchtete. Rot-grüne Ministerinnen vergossen dabei Tränen vor laufenden Kameras. Die großzügige Aufnahme von Flüchtlingen hat in Schweden eine lange Tradition und wurde von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie allen traditionellen Parteien bis vor kurzem allgemein befürwortet. Neben humanitären Motiven wurden stets auch wirtschaftliche Gründe angeführt: die Zuwanderung von Arbeitskräften führe zu Wachstum und Wohlstandsgewinn.

Beide Faktoren führten zu einer beständigen Schönrederei der Konflikte. Heute sehen viele Schweden ihr Modell als gefährdet an: Der traditionelle Zusammenhalt ist zerbrochen. Damit entfällt eine der Grundlagen für das schwedische „Volksheim“ – die gesamtgesellschaftliche Solidarität. Die bisherige Konsensorientierung der Politik scheitert an der notwendigen Härte von Maßnahmen: Die Zuwanderer missverstehen den Sozialstaat als Gratis-Angebot. Diese innere Verwüstung bedroht Schweden mehr als die zunehmende Kriminalität: Es droht das Ende des nordischen Gesellschaftssystems, das auf Solidarität und Partizipation beruhte.

