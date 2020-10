„5 vor 12“: Wir sind wieder da! Ausbruch aus dem Hotspot

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Nach einer kurzen Pause treten Achim Winter und Roland Tichy zur nächsten Sendung „5 vor 12“ an. Und wie es das Schicksal will: Achim kehrt vom Urlaub aus dem Hotspot Berchtesgaden zurück ins TE-Studio. Wie gefährlich ist es in den bayerischen Bergen? Was ist überhaupt los auf der Alm – sind die glücklichen Kühe jetzt alle Superspreader? Wie kann Markus Söder den Winter bremsen? Droht jetzt der Untergang auch in den großen Städten des Landes?

Früher hing alles an einem dünnen Faden, heute an einer Zahl. Und weil die Zahl steigt, wurde die Urlaubsregion Berchtesgadener Land zum Hotspot erklärt und die Touristen nach Hause geschickt. Von dem Urlaub auf der Alm direkt nach Hause in den heimischen Lockdown? Deutschland sperrt sich ein, und die Kanzlerin wirft den Schlüssel weg – ist das wirklich der richtige Umgang?