Ein Ökonom erklärt Triage zum Mittel der Impf-Motivation

Der Verhaltensökonom Marcus Schreiber holt die "Keule" raus. Was vor einem Jahr als Schrecken galt, den die Corona-Politik unbedingt verhindern wollte, hält er für ein probates Mittel, die Impfbereitschaft zu erhöhen: Triage, also die nachrangig Behandlung von Ungeimpften in Krankenhäusern.