Die Jamaika-Koalition entfesselt die Geister, die die Kanzlerin rief

Die Jamaika-Koalition kommt – doch zu welchem Preis. Die SPD wandte sich klar gegen eine erneute Regierungsbeteiligung unter der Führung von Angela Merkel. Auch ist es unwahrscheinlich, dass die CDU bittstellend auf die SPD zugeht und sich so der eigenen Unfähigkeit preisgibt, erfolgreich Koalitionsverhandlungen mit neuen „Partnern“ führen zu können, zumal die Kanzlerin schon länger mit den Grünen kokettiert.

Die Grünen lechzen nach 12 Jahren Opposition, in denen der einstige Koalitionär im Gegensatz zu ihnen nun immerhin acht Jahre mitregierte, wieder nach Regierungsverantwortung. Dies hat bereits die sogenannte Elefantenrunde wenige Minuten nach Bekanntwerden der Ergebnisprognosen merklich gezeigt, in der auffallend einträchtliche Töne sogar zwischen der Parteivorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und den nach der Grundausrichtung am weitesten entfernten Liberalen in Person von Christian Lindner angeklangen. Die Tatsache, dass man sich gegenüber 2013 und entgegen der Prognosen der letzten Monate im Ergebnis sogar verbessert hat, untermauert dies zusätzlich und lässt das Gefühl eines Wählerauftrages zu Größerem gären, als nunmehr das 13. Jahr in Folge als kleinste Oppositionskraft politisch unkenntlich zu werden. Als jetzt Kraft der politischen Mitte drohte es den Grünen zudem, neben den rechten und linken Kräften, alias AfD und Linke, nur noch unzureichend wahrgenommen zu werden.

Der FDP bleibt nichts anderes übrig, als eine Regierungsverantwortung anzustreben. Nach Lage der Dinge: Jamaika. Nur so können die Liberalen die Schmach ihrer politischen Bedeutungslosigkeit der vergangenen vier Jahre kompensieren, gleichzeitig die Erfolgsgeschichte des Wiedereinzugs im Besonderen krönen und ihrem Personenkult um den Vorsitzenden durch die Aussicht auf ein Kernministerium Rechnung tragen. Diese Beurteilung wird ferner gestützt von den fortwährenden und hoch pathetischen Äußerungen über sogenannte „staatspolitische Verantwortung“ durch den Vorsitzenden Lindner und seinen Stellvertreter Kubicki als Reaktion auf die Absage der SPD als Koalitionär in Frage zu kommen. Wer sich dergestalt äußert, kann sich der so verstandenen eigenen Verantwortlichkeit nicht entziehen. Ein Blick nach NRW, in dem sich zunächst pro forma und öffentlichkeitswirksam vor einer Koalition geziert wurde, eignet sich darüber hinaus ebenfalls als Beleg. Zwar ist die FDP nach ihrer Funktion als Mehrheitsbeschafferin in den Jahren 2009-2013 und der hierauf fußenden politischen Inexistenz in der vergangenen Legislaturperiode gewarnt, sich konturlos und infantil von der Süße der Macht anziehen zu lassen. Gleichwohl ist die Ausgangslage in Gestalt der Mehrheitsverhältnisse eine andere als im Jahr 2009: Weniger hinsichtlich des prozentualen Abstandes zwischen ihr und der CDU, als bedingt durch den Umstand, dass durch die Existenz der Grünen die Dominanz der CDU nunmehr deutlich relativiert ist.

Die CDU selbst hat aufgrund ihres zwar nicht gesetzlich jedoch traditionell-faktisch bestehenden Auftrages zur Regierungsbildung derzeit keine nach innen vertretbare Alternative. Eine Einbindung der AfD ist für die Union und für den potentiellen dritten Partner indiskutabel. Auch eine Minderheitsregierung unter Führung von Angela Merkel ist äußerst unrealistisch. Dafür waren die Mehrheitsverhältnisse der letzten Jahre zu komfortabel. Daneben lässt sich ein solch bundesrepublikanisches Novum auf Bundesebene weder mit Blick auf die Signalwirkung aus und nach Europa, noch medial vertretbar darstellen. Eine Unbekannte in diesem Gefüge bleibt gleichwohl die CSU, der trotz der Fraktionswilligkeit mit der CDU zuzutrauen ist, die Ebnung eines Jamaika-Bündnisses tatsächlich aber vor allem medial jedenfalls zu verzögern. Mit der alternativen Aussicht auf eine in ihrer Handlungsfähigkeit vom Gutdünken variierender Mehrheitsbeschaffer abhängigen Minderheitsregierung dürfte sie sich schlussendlich und gegebenenfalls nach Einräumung weiterer mautähnlicher Zugeständnisse wohl in eine Koalition fügen.