Der griechisch-amerikanische Stanford-Professor für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit John Ioannidis übte bereits früh heftige Kritik an der Lockdown-Politik, die in vielen Ländern weltweit als Mittel gegen die Corona-Pandemie Anwendung findet. Der Gesundheitswissenschaftler, der mit etwa 400 Publikationen zu den meist-zitierten weltweit gehört, hält die Datenlage für unzureichend, um auf ihrer Grundlage einen derartigen Eingriff in Wirtschaft und Gesellschaft zu rechtfertigen. In einer breiten Untersuchung kam er zu dem Ergebnis, dass stark restriktive Maßnahmen keinen signifikanten positiven Effekt bringen würden.

In einem Interview mit der Welt am Sonntag wird Ioannidis nun noch deutlicher: Drakonische Lockdown-Maßnahmen könnten sogar kontraproduktiv in der Pandemiebekämpfung sein. So könne ein Lockdown die Situation in einem Land auch verschärfen, wenn er dazu führt, dass die wirtschaftliche Situation ähnliche oder gar schlimmere Effekte haben könnte, als die etwas stärkere Verbreitung des Virus. Er sagt: „vorläufig scheint es, als habe der Lockdown sogar einen negativen Effekt gehabt. Fallzahlen sinken auch ohne solche Maßnahmen wieder.“ Die sinkenden Fallzahlen seien laut Ioannidis nicht unbedingt auf die Lockdowns zurückzuführen. Es müsse keine Kausalität zwischen den Maßnahmen und den sinkenden Zahlen geben, da sich das Virus in Zyklen verbreitet. Bezogen auf jüngst geforderte Maßnahmen wie Ausgangssperren und Schulschließungen sagt er: „Auf lange Sicht verschlimmern solche Einschränkungen die Lage“.

Insgesamt kritisiert Ioannidis die falsche Schwerpunktsetzung der Politik – der Fokus bei der Corona-Prävention müsse darin liegen, Altersheime besser zu schützen und Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Der Epidemiologe kritisiert ebenfalls die Modellierungen von Corona-Szenarien auf deren Grundlage die Politik gemacht wird. Er hält Hochrechnungen, nach denen es im Falle eines ausbleibenden Lockdowns weltweit bis zu 40 Millionen Tote gäbe, für überzogen.