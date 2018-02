Irans Präsident agiert gegen Schleier

„49.8 percent of Iranians, both women and men, consider the Islamic veil a private matter and think the government should have no say in it …“. Die Hälfte von Irans Frauen und Männern hält den islamischen Schleier für eine private Angelegenheit, die den Staat nichts angeht. Dieses Umfrageergebnis von 2014 ließ Präsident Hassan Rouhani am gestrigen Sonntag veröffentlichen. Er zielt damit nach Meinung von Thomas Erdbrink von der New York Times gegen die Hardliner in Irans Justiz. Diese hatten am Freitag 29 gegen die Schleierpflicht Protestierende verhaften lassen.

Die Proteste halten seit Dezember des Vorjahres an. Sie richten sich nicht nur gegen die Verschleierungsvorschrift der Islamischen Revolution von 1979, sondern auch gegen aktuelle Wirtschaftsprobleme.

Walk of shame: Women of Sweden's "first feminist government in the world" don hijab as they walk past Iran's Rouhani https://t.co/aeEFgibVhV pic.twitter.com/urHrtObkYv — Hillel Neuer (@HillelNeuer) February 12, 2017

Women make up the majority in Swedish delegation headed by prime minister Stefan Löfven in visiting Tehran, Iran. pic.twitter.com/pNOgSQ7L70 — varujean avanessian (@pandagulu) February 11, 2017

(English version below)Zusammen mit Jessi und Michael war ich im August drei Wochen im Iran. Eine Reise, die bei… Posted by Thees Kalmer on Montag, 29. August 2016

Bin mit meiner Bundestagskollegin Claudia Roth im #Iran ! Bes. wichtig ist für mich d akt Situation von Soltani! pic.twitter.com/2hyGxrEk9s — Dagmar Wöhrl (@DWoehrl) January 24, 2015

Derweil die Frauen in den Straßen Teherans und weiteren Städten:

More brave women in #Iran protest compulsory hijab. pic.twitter.com/tdEp1oTDYH — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 31, 2018

More and more incredibly brave Iranian women are risking imprisonment by defying the law to wear mandatory hejab. They deserve international solidarity. pic.twitter.com/IpVEEXt9jo — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) January 29, 2018

Why Iranian Women Are Taking Off Their Head Scarves by @nahid8 https://t.co/ySf2YdiHvb pic.twitter.com/irlH6grR8p — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) February 4, 2018

An elderly woman in #Iran joins the protest against forced #hijab.

She has difficulty walking. But that doesn't stop her from showing her support.#IranianProtests #حجاب_اجبارى #دختران_خیابان_انقلاب pic.twitter.com/TiI9hllXH9 — Armin Navabi (@ArminNavabi) January 31, 2018