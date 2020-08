Extinction Rebellion hindert Flugzeuge am Abheben

Protest kann man das schon nicht mehr nennen. Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) haben den Start von mehreren Flugzeugen verzögert und auf vier deutschen Flughäfen die Abläufe gestört. Eine Aktivistin, die als Passagierin an Bord eines Flugzeuges war, stand unmittelbar vor dem Abflug in Berlin-Tegel auf und hielt eine Ansprache, die per Video auf Twitter verbreitet wurde. Sie weigerte sich daraufhin, sich hinzusetzen und verlangte, das Flugzeug zu verlassen. Eine ähnliche Aktion fand auch in Düsseldorf statt. Am Flughafen Lübeck blockierten XR-Aktivisten die Start- und Landebahn.

In dem Video der Berliner Aktivistin ist unter anderem zu hören, wie sie sagt: „Ich stehe auch für Sie auf, denn wir alle sind von einem ökologischen Kollaps bedroht“. Sie fordert, „Klimanotstand zum Gesetz machen“. Als eine Flugbegleiterin kommt, sagt sie „Ich will aussteigen. Ich will aus diesem System aussteigen. Das System macht unsere Erde kaputt. Und wir brauchen die Erde zum Leben.“ Die Aufforderung einer Flugbegleiterin, das Gefilmte zu löschen, ist der Mitstreiter der Aktivistin ganz offensichtlich nicht nachgekommen.

Die anderen Fluggäste in dem Flugzeug blieben während der ganzen Aktion völlig teilnahmslos und ruhig. Das war in dem Flugzeug in Düsseldorf anders. Als der Aktivist den Flugbegleiter mit einer Handbewegung unterbricht und sagt: „Bitte halten Sie dieses Flugzeug an“, rufen Fluggäste „oh nein“, „du Arschloch!“ und „Setz dich hin“. Nachdem der Flugbereiter ankündigt, auf die Parkposition zurückzurollen, erzählt der Aktivist, dass „wir auf das Ende unserer lieben Welt zu rasen“. Am Ende fordert er: „Liebe Politiker, fangt bitte an zu regieren und erfindet Gesetze, um uns Menschen vor unserer eigenen Dummheit zu schützen.“