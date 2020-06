Das ZDF erklärt uns, was man sagen darf

Der SWR-Intendant und Ex-Tagesschau-Chef Kai Gniffke hat einmal gesagt: „Wir sollten auch nicht zwischen den Zeilen sowas unterjubeln“, und hat sich selbstkritisch über den „missionarischen Eifer“ seiner eigenen Redaktion geäußert. Beim ZDF tut man dies weiterhin nicht nur zwischen den Zeilen.

In einem Internet-Beitrag der Kinder-Sendung „Logo“ belehrt die Mainzer Sendeanstalt unter der Überschrift „Sprache gegen Rassismus“ nun, welche Begriffe „ok“ sind und welche nicht. Angeblich komme „immer wieder“ diese Frage auf. „Einige Expertinnen und Experten haben da gute Tipps“. Wer diese sind, wird allerdings vom ZDF nicht erwähnt.

Sagen darf man laut ZDF (beziehungsweise ungenannten Expertinnen und Experten) demnach „Schwarz / Schwarze Menschen“, „Weiß / Weiße Menschen“ und „People of Color / Menschen of Color“. Interessant ist dabei übrigens die beigefügte Definition: „Als weiß wird bezeichnet, wer keine Probleme durch Rassismus hat. Wer also nicht aufgrund seines Aussehens oder seiner Herkunft diskriminiert wird.“

Heißt das nun, dass ein Schwarzer, der möglicherweise nicht aufgrund seines Aussehens diskriminiert wird, dadurch weiß wird? Und heißt es, dass Japaner oder Koreaner, die gemeinhin nicht über Diskriminierung klagen, auch weiß sind? Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Dafür belehrt das ZDF sein kindliches Publikum, dass weiß kursiv geschrieben werde, wenn es solche Menschen ohne Probleme durch Rassismus beschreiben soll, während schwarz immer groß geschrieben werde, wenn es um Menschen gehe, „die aufgrund ihrer Hautfarbe Erfahrungen mit Rassismus machen“.

Die kindlichen Logo-Zuschauer sollen sich außerdem merken, dass sie zwar sagen sollen: „Ein Mädchen of Color in meiner Klasse“, dies aber keinesfalls als „farbig“ ins Deutsche übersetzen sollen. „Denn diesen Begriff haben sich Schwarze Menschen nicht selbst ausgesucht“.

Des Weiteren erklärt das ZDF, ganz auf Linie mit Robert Habecks Forderung nach Streichung des Begriffs „Rasse“ aus dem Grundgesetz, dass man das Wort nicht verwenden solle: „Denn es gibt keine menschlichen Rassen. Obwohl „Rassismus“ von dem Wort „Rasse“ abstammt, darfst du es aber weiter benutzen. Denn „Rassismus“ bezeichnet zum Beispiel den Hass, der Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft entgegen gebracht wird.“