Wenn die Bundeskanzlerin heute mit ihren massiven Nachschärfungen (Details siehe unten) scheitert, wird es vermutlich vor allem an der SPD liegen. Manuela Schwesig stellte bereits in einer SPD-Ministerpräsidentenkonferenz klar, sie wolle ohne ausreichende Fakten keine weiteren Verschärfungen vertreten, und auch Niedersachsen-MP Stephan Weil schloss bereits im Vorfeld der heutigen Konferenz eine nächtliche Ausgangssperre aus: Bei einer in Niedersachsen landesweiten Inzidenz von unter 100 halte er dies nicht für gerechtfertigt. Der Kanzlerinnen-Entwurf sieht jedoch Ausgangsbeschränkungen ab einem Inzidenzwert von 50 vor.

Jetzt hat sich auch Berlins Regierender Bürgermeister Müller seinen Genossen angeschlossen. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der bereits in der Vergangenheit heftig mit Merkel aneinandergeraten war, erteilte bundesweiten Ausgangssperren eine Absage. Vom Corona-Rebellen ist er jedoch weit entfernt: Ihm geht es weniger um die Maßnahmen an sich, als um die Zuständigkeit der Länder, die er gewahrt sehen will. Auch der Idee einer Homeoffice-Pflicht, die in der SPD lautstark vertreten wird, schloss sich Müller an. „Das tut richtig weh, weil wir natürlich auch wissen, in welcher Situation die Unternehmen sind.“ Doch sein Schmerzempfinden hält das anscheinend aus – „richtig wehtun“ wird es ja am Ende sowieso nur Unternehmern und Beschäftigten, die auf kurz oder lang unter der Lockdownpolitik leiden werden, wenn sie es nicht schon jetzt tun. Die Sozialdemokraten wollen das Lockdown-Leid wahrscheinlich umverteilen: Die Unternehmer sollen die bittere Pille schlucken.

Trotzdessen wird der Kreis der Merkel-Unterstützer in den Reihen der Ministerpräsidenten immer kleiner. Ob die SPD-Ministerpräsidenten geschlossen gegen die Ideen der Kanzlerin stehen werden, ist zwar dank Kanzlertreuen wie Malu Dreyer oder Dietmar Woidke eher unwahrscheinlich – aber selbst Bayerns Lockdown-Hardliner Markus Söder tritt mittlerweile auf die Bremse, sprach sich gestern gegen Verschärfungen aus.

11:00: Merkels Beschlussvorlage – 15 km Radius und Ausgangssperren quasi für alle

Angela Merkel will auf der heutigen Corona-Konferenz die Mega-Verschärfung der Maßnahmen durchsetzen. Ein Kanzleramtsentwurf für die Runde mit den Ministerpräsidenten sieht nicht nur die Verlängerung der Maßnahmen bis zum 15. Februar vor, sondern fordert auch eine Reihe an Neuerungen.

Neben der schon als sicher geltenden Pflicht für medizinische oder FFP2-Masken fordert der Entwurf eine radikale Reduzierung des Personenaufkommens im Öffentlichen Nahverkehr. Die Menge an Fahrgästen und Bahnen sollen ein Drittel der „üblichen Fahrgastzahlen“ nicht überschreiten. Auch die Wirtschaft darf sich auf Verschärfungen einstellen. Was gestern bereits bekannt war, gilt nun als bestätigt: Geht es nach der Bundesregierung, soll Homeoffice zur Pflicht werden. Im Arbeitsministerium plane man eine Verordnung, die Arbeitgeber überall, wo es möglich ist, zur Ermöglichung der Arbeit von Zuhause aus zwingt – sofern es die Tätigkeiten „nach ihrer eingehenden Prüfung“ zulassen. Für Arbeitsbereiche auf engem Raum oder ohne ausreichende Lüftung sei ebenfalls eine Maskenpflicht auf FFP2-Standard geplant.

Auch die Schulen sind von Merkels Coronaplänen betroffen. Der Kanzleramtsentwurf betont zwar verbal, dass Kitas und Schulen „höchste Bedeutung für die Bildung der Kinder und die Vereinbarung von Familie und Beruf hat“. Diese hohe Bedeutung wird aber anschließend wieder direkt aus dem zu Lüftungszwecken weit geöffneten Fenster geworfen, denn es gäbe „Hinweise“, dass die Corona-Mutante sich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet. Neues Virus, altes Argument – welche Hinweise? Daher sollen die Schulen für die Dauer des verlängerten Lockdowns, bis zum 15. Februar, geschlossen bleiben. Der Entwurf impliziert außerdem, Schulen bei einem Inzidenzwert über 50 grundsätzlich geschlossen zu halten.

Die magische 50 ist nach wie vor Merkels Leitfaden. In Ländern und Landkreisen, die bis zum 15. Februar diese Marke „absehbar“ nicht unterschreiten können, sollen „insbesondere Ausgangsbeschränkungen und/oder die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort“ gelten. Im Klartext heißt das, wenn man es ernsthaft umsetzt: Bewegungsradius und Ausgangssperren für alle, denn bis zum 15. Februar kann quasi kein deutscher Landkreis unter 50 kommen.

Insbesondere der letzte Punkt könnte für reichlich Unmut bei Ministerpräsidenten sorgen. Um 14:00 treten Merkel und die Länderchefs zur Videoschalte zusammen – wir halten Sie auf dem Laufenden.

Lesen Sie hier das ganze Dokument:

Beschlussvorlagecg1901

Von Max Roland und Air Türkis.