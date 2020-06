Auch in Hamburg eine Verfassungsrichterin mit linksradikalen Kontakten

Die Empörung über die Wahl Barbara Borchardt zur mecklenburg-vorpommerschen Verfassungsrichtern lenkt jetzt auch die Aufmerksamkeit auf eine langjährige Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht. Cornelia Ganten-Lange hat sich, wie die Tageszeitung Die Welt schreibt, nicht nur als Asylrechtsanwältin und als Rechtsbeistand für linke Gruppen und insbesondere für Anhänger der in Deutschland verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) einen Namen in der Hansestadt gemacht, sondern trat auch bei linksradikalen Veranstaltern als Vortragende auf.

Deutschlandweit hatte es 2009 keine große Aufregung ausgelöst, als sie erstmals auf Vorschlag der Hamburger Grünen in das Verfassungsgericht gewählt wurde. 2015 wurde sie erneut für sechs Jahre, also noch bis 2021 gewählt. Und zwar ähnlich wie Borchardt offensichtlich auch mit Stimmen der CDU. Bei ihrer ersten Wahl bekam sie 104 Ja- und fünf Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen, 2015 erhielt sie dann 89 Ja- und 14 Nein-Stimmen bei sechs Enthaltungen, wie die Welt berichtet.

Ganten-Langes Engagement für die linke Szene reicht weit zurück. Die Welt führt mehrere Beispiele auf: „Schon als nach der Jahrtausendwende gegen die Räumung des Bauwagenplatzes Bambule in der Hansestadt protestiert wurde, fungierte sie laut Medienberichten als Anwältin des Demoveranstalters“. Außerdem setzte sie sich als Anwältin und Aktivistin für den Verbleib der über Italien unerlaubt nach Deutschland weitergereisten sogenannten Lampedusa-Flüchtlinge aus Afrika ein. Besonders brisant: Sie vertrat, damals schon Verfassungsrichterin, 2017 als Anwältin das Bündnis „G20 – Not welcome“ bei der Klage gegen das Versammlungsverbot auf dem Heiligengeistfeld in der Hamburger Innenstadt vor dem G-20-Gipfel 2017. Während des Gipfels kam es zu schweren Ausschreitungen und Zerstörungen durch linksradikale Gewalttäter. Sie vertrat außerdem mehrere Funktionäre der verbotenen Kurden-Organisation PKK.

2013 – auch damals schon Verfassungsrichterin – redete Ganten-Lange, wie die Welt berichtet auf einer Veranstaltung der beiden vom Verfassungsschutz als „extremistisch“ eingestuften Organisationen „Rote Hilfe“ und „Azadi“ im Rahmen des „Tages für politische Gefangene“. Im Jahr zuvor 2012 hatte sie auf einer von beiden Organisationen mitveranstalteten Tagung zum Thema „Internationale Repressionsstrategie gegen die kurdische Bewegung und türkische Linke“ einen Vortrag zur „Strafrechtlichen Verfolgung von linken türkischen und kurdischen AktivistInnen und Organisationen in Deutschland“ gehalten. 2011 nahm sie laut Welt an einer Diskussion zu „Gefahrengebieten“ auf, veranstaltet unter anderem von der „Roten Hilfe“ sowie dem Hamburger Linksradikalentreffpunkt Rote Flora.

Der Bundesverfassungsschutz schreibt über die „Rote Hilfe“, sie leiste „Straf- und Gewalttätern aus dem linksextremistischen Spektrum ausdrücklich auch politische und finanzielle Hilfe“. Sie versuche „mit ihrer Solidarität für inhaftierte Genossen regelmäßig Täter in Opfer zu verwandeln. Anteilnahme und Unterstützung erfahren in der Regel freilich nur solche Häftlinge, die ihren Verbleib in der Szene bekräftigen und sich weigern, gegenüber Ermittlungsbehörden oder vor Gericht auszusagen.“