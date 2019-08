Alltag: »Kulturelle Unterschiede« in Duisburg

Nachricht aus Duisburg: »Kulturelle Unterschiede« haben zu einer handfesten Schlägerei geführt, einer ausgekugelten Schulter und leichte Verletzungen. Sechs bis acht Personen waren laut Bericht der WAZ an einem »Streit« im Duisburger Rheinpark beteiligt; dieser wirbt mit dem Slogan »Spannender Park mit viel Abwechslung und sportlichen Highlights«.

Am Dienstagabend soll eine 50-jährige Frau von einem »Fremden (20) auf ihre Kleidung angesprochen worden sein« – so Bild. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, stieß »der freizügige Kleidungsstil einer 50-Jährigen … auf Unverständnis bei einem 20-Jährigen.«

»Dieser fand den Rock der Duisburgerin zu kurz und soll sie laut Zeugenaussagen gefragt haben, warum sie ihre Beine derart präsentieren müsse.«

Die Polizei berichtete weiter, dass die Frau wiederum »ebenfalls nicht einverstanden mit den kulturellen Gepflogenheiten des 20-Jährigen und seiner Bekannten« war: Sie soll sich lautstark darüber mit ihren Freunden gewundert haben, warum Frauen und Männer in der Gruppe getrennt sitzen.

Daraufhin entstand eine Schlägerei. Die WAZ klärt Hintergründe auf: »Bei dem Mann, der die ihm unbekannte Frau beleidigt und sie gefragt haben soll, warum sie ihre Beine derart präsentieren müsse, handelt es sich nach Informationen unserer Redaktion um einen Duisburger mit türkischen Wurzeln. Er war zusammen mit drei weiteren Duisburgern mit türkischen Wurzeln im Rheinpark.«

Eine Polizeisprecherin resümiert: »Das gegenseitige Unverständnis über die kulturellen Unterschiede der Beteiligten führte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und endete in einer Schlägerei.«