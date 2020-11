Servus TV – So. 22.11.2020, 22:20 Uhr

Roland Tichy bei “Corona-Quartett“

Thema: „Was hat Österreich falsch gemacht?“

„Seit Dienstag befindet sich Österreich in einem zweiten harten Lockdown. Die Infektionszahlen stabilisieren sich auf einem international sehr hohen Niveau. Pro Kopf hatte Österreich diese Woche die höchsten Zahlen an Neuinfektionen weltweit. Was hat Österreich falsch gemacht? Warum wurden wir vom Musterschüler des Frühjahrs zum Hinterbänkler im Herbst?“ (Text: Servus TV)

Gäste:

– Angelika Niedetzky, Kabarettistin und Schauspielerin

– Stefan Wöhrer, Arzt

– Matthias Winkler, Geschäftsführer Hotelgruppe „Sacher“

– Roland Tichy, Publizist und Ökonom

Moderation: Michael Fleischhacker

Zur Servus-TV-Website

Bild: © Picturedesk / ServusTV