Noch eine neue Liste in Österreich? - "Die Leute wollen was Neues. Leider ist meine Grüne Partei auch eine Altpartei geworden", sagt der renommierte Nationalratsabgeordnete Peter Pilz, den seine Partei nicht wieder als Kandidat aufgestellt hat. Pilz nach heute.at weiter: Es brauche einen politischen Pragmatismus jenseits der Parteiinteressen in dieser Republik, gab sich Pilz kämpferisch. Mit den Parteien wäre das nicht mehr hinzubekommen, die Fronten seien mittlerweile zu verhärtet.