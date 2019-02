Grundsteuer: Klare Mehrheit für Abschaffung

Berlin. Die Grundsteuer, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) reformieren will, hält eine große Mehrheit der Bundesbürger für überflüssig und plädiert für eine Abschaffung. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA unter 2044 Befragten im Auftrag des Monatsmagazin Tichys Einblick. 53,8 % der Befragten ist für die Abschaffung der Grundsteuer, 20,7 % sind dagegen.

Dabei gibt es eine klare Mehrheit für die Abschaffung in der Anhängerschafft aller im Bundestag vertretenen Parteien. Am stärksten wird die Grundsteuer, die auch alle Mieter über ihre Nebenkostenabrechnung bezahlen müssen, durch die Wähler der Linken abgelehnt. 64,9 % der Linken-Anhänger fordern die Streichung der Steuer. Mit 62,0 % ist die Ablehnung unter den AfD-Wählern fast genau so hoch, gefolgt von den Anhängern der Union mit 59,2 % und FDP-Wählern mit 55,9 %. Auch SPD-Wähler können sich mit der Grundsteuer nicht sonderlich anfreunden: 54,9 % plädieren für die Streichung der Abgabe. Die geringste Ablehnung der Abgabe gibt es bei den Grünen: Dennoch ist die Mehrheit für eine Abschaffung unter den Wählern der Ökopartei mit 47,2 % eindeutig, 27,2 % der Grünen-Anhänger wollen an der Grundsteuer festhalten.

Den gesamten Beitrag lesen Sie in Ausgabe 03-2019 von Tichys Einblick >>>