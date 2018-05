Maischberger | ARD | Mi. 09.05.2018 | 22:50 Uhr

Josef Kraus zu Gast bei “Maischberger”

THEMA: „Maischberger – die Publikumsdebatte: Kampfzone Klassenzimmer“

„Immer mehr Lehrer werden in der Schule körperlich angegriffen, so eine Aufsehen erregende Studie der vergangenen Woche. Eltern verklagen Lehrer wegen schlechter Noten. Lehrer beschweren sich über faule Schüler. Was ist los an deutschen Schulen? Sind Schüler wirklich so viel schlechter geworden, wie manche Experten sagen? Sind die Lehrer überfordert oder unfähig? Mischen sich die Eltern zu stark in den Schulalltag ein?

Dieses Mal hat Sandra Maischberger Schüler, Eltern, Lehrer und Experten in ihr Studio eingeladen, die bei „maischberger. die publikumsdebatte“ miteinander diskutieren werden.“ (Text: Maischberger)

