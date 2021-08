5 nach 12 in Afghanistan – was sind die Lehren daraus?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

In Afghanistan ist es buchstäblich 5 nach 12. Aber was bedeutet das für uns, für die Freiheit in Deutschland? Die sollte bekanntlich am Hindukusch verteidigt werden, wie der damalige Verteidiungsminister Peter Struck wusste. Tatsächlich allerdings wird sie in Berlin, München oder Duisburg verteidigt – in einem Staat, der vor sich hin bröselt. Denn mittlerweile ist Staatsversagen nicht besonders afghanisch – sondern auch ein Merkmal Deutschlands.