Relotius Abschlussbericht des Spiegel: Suizid oder Selbstgeißelung?

Auf der Straße ist längst eindrucksvoll belegt, dass der Spiegel-Skandal um den Schummelautor Relotius für die Menschen eine noch viel größere Dimension hat als jener um die Hitlertagebücher, die den Stern so nachhaltig beschädigt haben. Dann nämlich, wenn der Name Relotius zum dauerhaften Synonym geworden ist für journalistische Betrügereien, für die Erzeugung von Fake-News nicht nur aus Eitelkeit oder Geldquelle, sondern auch bewusst ideologisch eingesetzt, um dem politischen Gegner zu schaden.

Jetzt, mehr als fünf Monate nach der Selbstanzeige des Spiegel, damals, als möglicherweise schon die Gefahr bestand, dass der Skandal von außen publik gemacht werden könnte, folgt in der aktuellen Ausgabe ab Seite 130 ein Schlussbericht über mehr als ein dutzend Seiten: „Der Fall Relotius – Abschlussbericht der Aufklärungskommission“.

Ein Dokumentar verließ das Haus, ebenso wie zwei ehemalige Vorgesetze von Relotius abgetreten sind, der eine als Ressortleiter, der andere als Chefredakteur. Bauernopfer? Der Spiegel gesteht jedenfalls einen gewaltigen Imageschaden ein, der nicht nur den Spiegel selbst, sondern den „Qualitätsjournalismus“ insgesamt betreffen soll.

Im Wortlaut heißt es da: „Wir haben dem Qualitätsjournalismus in Deutschland mit dem Fall Relotius einen gewaltigen Imageschaden zugefügt, das ist uns bewusst.“ Das allerdings ist schon deshalb skurril, weil es einen hohen qualitativen Zustand der Medien vor dem Fall Relotius behauptet. Und wer den Begriff „Imageschaden“ verwendet, der sagt doch im Grunde genommen: Eigentlich alles OK, aber ein falscher Eindruck ist entstanden.

Der linksliberale Blogger Stefan Niggemeier, der einst selbst etwas länger als ein Jahr seinen Teil zum „Qualitätsjournalismus“ beigetragen hat, fasst es auf Twitter nach Lektüre des Abschlussberichtes folgendermaßen zusammen:

Über den Fall Relotius hinaus spricht der Spiegel noch von weiteren Betrügereien, die strenggenommen keine seien, sondern nur „unsauber gearbeitet“. Hier allerdings hat die intern zusammengestellte Aufklärungsmission ein System der Schlamperei entdeckt, das verharmlosend so erzählt wird:

Es wurde „nicht betrogen, aber unsauber gearbeitet (…): indem Geschichten durch eine sehr großzügige Auslegung von Abläufen oder Fakten eine künstliche Dramaturgie eingepflanzt wurde. Dergleichen war bis zuletzt auch in anderen Redaktionen durchaus üblich, macht die Masche aber nicht legitimer – und wird bei uns nicht länger toleriert.“ Gemeint sind hier auch führende Journalisten des Hauses, die sich beteiligt haben, wie im Weiteren noch zu erzählen ist.

Das muss man sich vorstellen: Da wird verharmlost und gleichzeitig werden Mitbewerber auf Verdacht gleich mit in das sinkende Boot gezerrt. Bedenkt man dabei allerdings, wie großspurig die Kollegen von Relotius immer noch auftreten, wenn beispielsweise Melanie Amann schon kurz nach dem Fall Strache mit dem Finger auf die angeblich zu schweigsamen alternativen Medien zeigt, dann darf man, was seit dem Fall Relotius im Spiegel vorgeht, einen Tanz auf dem Vulkan nennen oder so was wie Relotiusprosa: einen letzten wilden Walzer im sturmreif geschossenen Bunker vor dem Untergang.

„Wir überarbeiten unsere Recherche-, Dokumentations- und Erzählstandards.“ verspricht der Spiegel. Aber was soll das bitte bringen, wenn doch das Personal das Gleiche geblieben ist? Wenn diese Form des Journalismus seine Qualität doch weiterhin zuerst aus der richtigen Haltung bezieht und nicht aus dem Wert der Nachricht an sich oder etwa der verlorenen gegangenen Maxime des Blattes: „Sagen, was ist“?

Geschäftsführer und Chefredakteur haben da eine Idee: Sie wollen den Fall Relotius als heilsamen Schock verkaufen, der das Blatt besser machen kann. Ach Gott, das ist nun fast halbseiden. Ja, lesen die beiden denn ihr eigenes Magazin nicht mehr? Haben sie sich etwa gleich als erste enttäuscht abgewandt? Was hat sich konkret ein dutzend Ausgaben nach Relotius zum Positiven hin verändert?

Am Rande interessant, dass Relotius zunächst über Jahre freiberuflich für den Spiegel arbeitete und sich erst 2017 eine festen Platz verdienen konnte. Wir wissen heute auf welche Weise. Wäre er als ehrliche Haut mit einem ausgewiesenen Berufsethos heute immer noch freischaffend für den Spiegel tätig oder längst gar nicht mehr?

„Im Nachhinein geben allerdings Dirk Kurbjuweit und Klaus Brinkbäumer an,

bei einzelnen Texten leise Zweifel gehabt zu haben.“ Ach herrje, dass sind so neue Spiegelsätze, von den selben Spiegelleuten, die auf eine Weise Sarkasmus erbetteln, dass man sie still an sich vorüberziehen lassen sollte.

Spannend an dieser nun vorliegenden internen Aufarbeitung ist vor allem der Versuch des Blattes, ihren Claas Relotius als eine moderne Version des Hauptmanns von Köpenick darzustellen, wenn seitenweise berichtet wird, wie sich der charmante und freundliche Kollege in eigener Sache durch die Ressorts geschleimt hat, von der Dokumentation bis zur Leserbrief-Redaktion. Sätze dieser so genannten Aufarbeitung beginnen so: „Die Kommission ist …“, fast so, als wären da wie seit Jahren bei Schummel-Volkswagen unabhängige Überwacher am Werke, ausgestattet mit den höchsten Kompetenzen.

Immerhin befindet die Spiegel-Kommission, dass es neben uneindeutigen Warnhinweisen im Vorfeld eine Reihe von „Deutliche(n) Warnungen“ gegeben hätte, drei Stück an der Zahl, die jede für sich den Betrüger zu Fall hätten bringen müssen, wenn … ja, wenn was eigentlich? Wenn überhaupt jemand bis in die höchsten Etagen bereit dazu gewesen wäre, was nicht der Fall war? Schlimmer: Trotz mittlerweile massivster Zweifel wurde dem als Betrüger verdächtigtem Kollegen noch die Ehre zuteil, u.a. eine Titelgeschichte veröffentlichen zu dürfen.

In diesem als Abschlussbericht tituliertem 17-Seitenwerk ist wiederum über Seiten eine Chronologie der Ereignisse eingewoben, die bereits in der Vergangenheit breit auserzählt ist, hier aber aus dramaturgischen Gründen erneut eingefügt wurde – ebenso könnte man, so man Katholik wäre, versuchen, bei der Beichte zu punkten, in dem man seine Sünden in Reimform vorträgt.

Die „Kommission fasst zusammen, was Schuld war am Desaster: die Stilform der Reportage ebenso, wie die besondere Konstruktion des Ressorts beim Spiegel aber auch ein Versagen der Dokumentation und der interne „Umgang mit Fehlern“. Der Bericht zeigt, dass mindestens an diesem letzten Punkt weiterhin massiver Nachbesserungsbedarf beim Spiegel besteht. Und wenn es um die Reportage geht, wagt sich der Spiegel sogar soweit vor, den Fehler bei den Dozenten der Journalistenschulen zu suchen, die hätte „Reportage“ eben so erklärt: „ Ist Schwindeln und Erfinden erlaubt? – die Frage sei von Dozenten keineswegs klar und kurz mit „Nein“ beantwortet worden.“

Der Spiegel will jetzt verstanden haben, dass die Welt Wahrhaftigkeit brauche. Die Zeit, in der man Menschen packen, anrühren und emotional abholen wollte, sei vergangen. Der Thesenjournalismus hätte viel verbrannte Erde hinterlassen. Aber wer hat da zuvor gewohnt in diesem verspiegelten Pommerland? Wie viele Geschichten solcher Spiegel-Thesenjournalisten wie Georg Diez einer war, haben eigentlich Journalisten und Blogger der alternativen Medien diffamiert, denunziert und diskreditiert? Georg Diez ist heute nicht mehr beim Spiegel. Aber warum musste er gehen? Auch dazu gibt es bisher keine weiteren Informationen.

Weiter geht es beispielsweise mit dem speziellen Ressort, für das Relotius tätig war. Das muss, wenn man den Spiegel richtig liest, so etwas wie ein Irrenhaus im Irrenhaus gewesen sein, wenn es da tatsächlich heißt, seit zehn Jahren schon hätten sich „verschiedene Chefredaktionen“ daran versucht, diese „Struktur zu ändern.“ Passiert ist indes nichts. Das ist alles so katholisch, das man sich fragt, warum beispielsweise Mathias Matussek den Laden jemals verlassen hat. Aber das alles muss selbst dem Erzkatholiken zu katholisch gewesen sein, zu sehr Vatikan, zu viele Zimmer und zu viel schmutzige Wichtigkeit unter den oberflächlich glitzernden Talaren (Red.: Relotius-Prosa).

Auch die Zusammenarbeit der Redaktionen mit der Dokumentation muss beim Spiegel phasenweise eine Katastrophe gewesen sein, wenn ein Dokumentar der Kommission berichtet, »dass „nicht selten“ kurz vor Druck Fakten vom Dokumentar so hingebogen werden sollen, dass ein Text „gerade eben nicht mehr falsch ist“, um eine These zu retten, die in einer Konferenz vorgestellt wurde.«

Wahrhaftig bzw. unbestritten wahr ist beim Spiegel also tatsächlich nur, was an Vorurteilen über die schlampige Arbeit kursiert, wenn diese nur ein Ziel haben soll: Die schwiemelige linke Ideologie des Hause ins Blatt zu peitschen.

Und es bleibt religiös, wenn im Bericht Sätze folgen, die klingen wie Peitschenhiebe bei einer mittelalterlichen Selbstgeißelung (Relotius-Sound) wie dieser hier:

„Zunächst die gute Nachricht: Die Kommission hat beim Spiegel keinen weiteren Claas Relotius gefunden. Das bedeutet aber leider nicht, dass es keine anderen Fälschungen gab.“

Aua. Und ein anhaltendes Aua, wenn es da weiter heißt, die Kommission hätte „bislang“ keine weiteren Fälle gefunden, weil man aber auch nicht wirklich nach solchen gesucht hätte. Man hätte sich „vorrangig“ um Relotius gekümmert. Aber doch, da gäbe es Hinweise zu texten aus den Fünfzigerjahren, denen noch nachgegangen werde. Ja, das Blatt hat hier die Lacher ganz auf seiner Seite.

Aber es kommt noch viel dicker und wird haariger, wenn die Kommission berichtet, sie hätte im Lauf der vergangenen Monate etliche Hinweise erhalten (von außen und aus dem Kollegenkreis), dass manche Spiegel-Kollegen in ihren Texten nicht immer journalistisch korrekt arbeiten. Es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um Fälschungen, sondern in der Regel um „Verfälschungen“. Mal davon abgesehen, dass man hier mal ausnahmsweise jedes Wort glaubt, scheint also nun beim Spiegel auch eine Kollegendenunziationsmaschine angeworfen worden zu sein, es ist haarsträubend.

„Die Kommission hat bei ihren vielen Gesprächen mit Redakteuren,

Dokumentaren und Justiziaren den Eindruck gewonnen, dass es sich hier

nicht nur um gelegentliche Ausreißer handelt, sondern zum Teil um unterschiedliche Auffassungen davon, was in einem journalistischen Text noch zulässig ist und was nicht.“

Aber klar, die Kommission stellt ausdrücklich fest, dass das kein reines Spiegel-Problem wäre, andere Redaktionen würden es ebenso machen. Behauptet man einfach mal, aber man nennt keine Namen. Aus dem Lügenspiegel macht der Spiegel also zur Selbstverteidigung die Lügenpresse.

Aber was ist das nun für eine desaströse Verteidigungsstrategie? Unter den so als eine Art halber Relotius Vorgeführten ist beispielsweise ein Text der Spiegeledelfeder Alexander Smoltczyk, und ja sogar noch einer von Dirk Kurbjuweit selbst. Vor der Denunziation also planmäßig nur eine angedeutete Selbstzerfleischung? Aber die beiden sind nicht alleine, auch folgende Damen und Herren erwischt es im Bericht in der Rubrik „Verfälschungen“: „Melanie Amann, Laura Backes, Tobias Becker, Fiona Ehlers, Markus Feldenkirchen, Moritz Gerlach, Ann-Katrin Müller, Tobias Rapp, Katja Thimm und Claudia Voigt.“