Last Minute Ideen für den Corona-Valentinstag – was jetzt zu tun ist

Ihre Liebste schaut Sie schon den ganzen Tag erwartungsvoll an, macht seltsame Andeutungen, in Ihrem gemeinsamen Kalender ist der heutige Tag mit einem dicken Herz umrahmt, aber Sie können sich ganz einfach nicht erklären, warum? Gut, spätestens nach der Überschrift sollte Ihnen klar sein, dass es der Valentinstag ist, den Sie vergessen haben. Keine Sorgen, das kann den Besten mal passieren. Tief in ihrem Herzen weiß Ihr Herzblatt das auch – vor allem in diesen skurrilen Zeiten.

Normalerweise hinge der Countdown bis zum Valentinstag in jedem Schaufenster und Sie hätten schon vor Wochen Klopapier mit Herzchenmuster hamstern können. Aber es ist wohl den Liebesromanen und Filmtragödien zu verdanken, dass wir Frauen die doch unterschwellige Erwartung haben, dass die große Liebe auf einem Pferd am Strand angeritten kommt, die Haare wehen im Wind, bereit, selbst sein Leben für die Liebe zu opfern.

Ein Leitfaden

Aber ein Pferd werden Sie jetzt so spontan nicht organisieren können, und der Strand ist mit einem Verweilverbot belegt, außerdem auch etwas kalt. Auf die wehenden Haare möchte ich da gar nicht näher eingehen. Nachdem alle Friseure geschlossen haben, können die Herren unter Ihnen, die noch keinen illegalen Friseurtermin ergattern konnten oder mit der Haushaltsschere nachgeholfen haben, in Sachen Haarpracht mit Ihrer besseren Hälfte mithalten. Kurz – einfach nicht mehr so in Schuss wie früher, v.C. (vor Corona), damals wären Sie wohl noch mit mehr durchgekommen.

Aber keine Sorge es hätte Sie schlimmer treffen können. Erstens haben Sie jetzt mich als Beraterin, zweitens ist es ja „nur“ der Valentinstag – an den kann man Sie noch erinnern. Viel schlimmer sind Situationen wie diese, wenn Sie Ihre Steuererklärung abschicken wollen, aber Ihr Computer-Passwort nicht funktioniert und Sie auf die Frage, ob Ihr Schatz es geändert hat, die Antwort bekommen: „Ja, das Passwort ist jetzt der Tag, an dem wir zum ersten Mal zu ‚Dirty Dancing‘ im Autokino Händchen gehalten haben“ – da kann ich Sie dann auch nicht mehr retten. Aber denken wir da jetzt erstmal nicht daran.

Fangen Sie doch mit einer handgeschriebenen Karte oder einem Liebesbrief an. Vor allem in langen Beziehungen, in denen man sich irgendwann nichts mehr zu sagen hat als „Reichst du mir mal die Chipstüte“ kann das helfen. Aber nicht so 08/15-Gedichte, wie sie jetzt an jeder Straßenecke stünden, hätten wir nicht alle Hausarrest. Seien Sie kreativ und passen Sie das Gedicht unbedingt an die Modalitäten der Krise an. Wie wäre es denn mit „Für dich springe ich aus dem Kellerfenster und male Dir Eisblumen ans Glas“?

Es ist wirklich eine ganz neue Herausforderung dieses Jahr. Der altbewährte Trick mit Essen bestellen und es als selbstgekocht ausgeben, funktioniert nicht, weil man sich ja nie aus den Augen verliert. Die Lingerieboutiquen haben auch zu. Dieses Jahr konnten die Verkäuferinnen also keine Scharen verzweifelter Männer in Sache Körbchengröße beraten, indem sie sie BHs betasten oder sie schildern lassen, ob die Oberweite ihres Engels eher einer Orange oder einer Grapefruit entspricht (so handhaben viele Geschäfte das wirklich). Romantisch groß Essen gehen geht auch nicht, aber mal ehrlich – könnten Sie sich das nach Monaten von entzogener Bewegung überhaupt leisten, ich meine, so um die Hüfte rum?

Einfach in die Offensive gehen!

Die Blumenläden haben zu, bleibt an der roten Rosenfront nur noch die Tanke nebenan. Da müssen Sie jetzt aber schnell sein, Sie sind nicht der einzige, der sich nach Jahren immer noch nicht merken kann, wann Valentinstag ist. Sind noch Blumen da, aber die anderen prügeln sich bereits drum – super. Einfach drohend die Hand an die Maske und laut und selbstbewusst rufen „Hände weg oder ich huste! Ich habe einen Coronaverdachtsfall und keine Angst ihn zu benutzten!“ Sind keine Blumen mehr da, heißt es, kreativ werden, vielleicht lässt sich Eisreiniger zum Nagellackentferner umfunktionieren. Kombiniert mit dem Gratisluftballon am Stiel und Sie kommen vielleicht noch mit einem blauen Auge davon.

Sie hatten eigentlich einen romantischen Urlaub geplant, aber Corona macht Ihnen einen Strich durch die Rechnung? Kein Problem, holen Sie doch die exotischen Reiseziele zu sich nach Hause! Bis vor kurzem waren die Staubwedel mit Straußenfedern aus der Nähe der Sahara auf Amazon im Angebot. Wenn Ihr Schatz alle Augen zudrückt, können Sie ihr ja vielleicht die Bestellbestätigung ausdrucken, und Ihrer Liebsten präsentieren.

Eine andere, wenn auch sehr gewagte Variante wäre jetzt in die Offensive zu gehen – die Strategie der Frau. Sie kennen die Situation doch sicher: Sie konfrontieren Ihre Frau, mit einem Fehler den sie gemacht hat, doch wie durch Zauberhand, dreht sie die ganze Sache um und am Ende sind dann Sie derjenige, der sich entschuldigen muss. Das könnten Sie auch versuchen – quasi als letzter Weg in die beinahe sichere Verbannung. Sie ziehen es ungefähr so auf: Ja, Sie haben den Valentinstag vergessen, aber braucht sie tatsächlich einen speziellen Tag, an dem man sich das Lieben vornimmt? Und heißt es „in guten wie in schlechten Zeiten“ – oder „nur am Valentinstag“?

Zweifelt Sie etwa an der Liebe zu Ihnen, wenn sie dafür einen Beweis braucht? Wenn Sie sich an dieser Stelle eine Träne abquetschen können, könnten Sie eine Überlebenschance haben. Allerdings nur, wenn Sie keine Leichen im Keller haben. Ich übernehme keine Haftung, wenn Ihrer Göttergattin das eine Mal einfällt, als Sie sagten, das Michelle Pfeiffer doch „eine wirklich gute Schauspielerin“ sei und Sie dann eine Woche lang auf dem Sofa schlafen mussten.

Sollten Sie heute Abend trotz aller Hürden noch ans Ziel kommen – machen Sie einfach das Licht aus. Auch Kerzen können Sie sich sparen.

Ich hoffe ich konnte Ihnen dabei helfen, Ihre Eh(r)e zu retten und dass Sie daraus fürs nächste mal lernen. Denn denken Sie immer daran: nur noch ein Wellenbrecherlockdown, dann ist schon wieder Valentinstag!