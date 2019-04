EuropaistdieAntwort: worauf, bitte?

Was an gestandenen Sozialdemokraten übrig geblieben ist und oft nur noch als Nichtwähler zuschaut, erkennt in Frau Barley keine SPD. Wer die alte CSU mochte oder einfach nur das Bayerische, nimmt Herrn Weber weder als das eine noch das andere wahr. Aber Frau Barley will Weber als böses Symbol eines EUROPA DER WIRTSCHAFT gegen sich als gutes Symbol als eines EUROPA DER BÜRGER in Szene setzen mit dem unglaublich zündenden Hashtag: #EuropaistdieAntwort.

Wer bitte soll diesem Scheingefecht zwischen zwei angeblichen Gegensätzen auf den Leim gehen, wo doch Union und SPD unter der Stabführung der Grünen deren Töne in ein und dem selben dissonanten Trio von sich geben?

Und worauf soll Europa die Antwort sein? Auf die dringenden Karrierewünsche von Barley, Weber und Co. in der EU. Aber die ist nicht Europa.

Uploadfilter – #EuropaistdieAntwort gegen die Wirtschaft und die Bürger zugleich.

Miesepeter: Arbeit? Der Lohn kommt doch vom Konto wie der Strom aus der Steckdose.

Eben, eben, deshalb sollen die Guten ja auch nicht Teil der Wirtschaft sein, sondern des Sozialen. #EuropaistdieAntwort.

… #EuropaistdieAntwort … #EuropaistdieAntwort … #EuropaistdieAntwort … Und der Engel Aloysius hockt noch immer im Hofbräuhaus (am Karfreitag natürlich net).