Leseraufruf: Bitte schicken Sie uns Ihre Fotos vom wirklichen Leben im Lockdown

Wissen die Regierenden, akklamierenden Medien, Funktionäre, Tunnelblick-Virologen und so weiter wirklich so wenig vom Leben der Menschen, ihren unveräußerlichen Rechten und Freiheiten, dass sie die Bürger von einem Lockdown in den anderen sperren?

Haben sie selbst kein Bedürfnis nach sozialem Leben, kein Gefühl für das, was Kinder und Jugendliche, Alte und Kranke unbedingt brauchen? Oder sind ihre sozialen Kontaktbedürfnisse auf das der Funktionäre untereinander geschrumpft?

Wie auch immer, die Antwort vieler Bürger spricht Bände. Sie wollen raus in die Natur, in die Sonne, sie finden ihre Wege. Wie das Titelfoto vom vollen Rheinufer in Düsseldorf eindrucksvoll belegt.

Bitte schicken Sie uns Ihre Fotos und Berichte vom stillen Aufstand der Bürger an kontakt@tichyseinblick.de