Joe Biden: Wir haben Wahlbetrugsorganisation zusammengestellt

Joe Biden ist mit einer neuerlichen, sehr skurrilen Aussage aufgefallen. Hätte Trump ähnliches gesagt, wäre das weltweite mediale Gelächter wohl unüberhörbar. Man erinnere sich nur daran, als Trump in einem Tweet den Prince of Wales, „Prince of Whales“ (Prinz der Wale) nannte … Doch peinliche Versprecher sind bekanntlich nur bei Trump lustig. Bei Biden begnügt man sich mit wohlmeinendem Schweigen. Wir wollen Ihnen das nicht vorenthalten:

„Ich denke, wir haben die umfangreichste und umfassendste Organisation für Wahlbetrug in der Geschichte der amerikanischen Politik zusammengestellt“, sagt der demokratische Präsidentschaftskandidat. Besonders pikant ist die Aussage deshalb, weil ihm seit längerem zwar keine Fälschung aber der Versuch der Gefährdung der Wahlsicherheit zu seinen Gunsten vorgeworfen wird (etwa durch ein hochumstrittenes Briefwahlverfahren, TE berichtete).

Ob es sich hierbei um einen Freudschen Versprecher handelt oder nicht: Die Aussage ist schon sehr skurril. Und zeigt in jedem Fall, dass Biden nicht so souverän und makellos ist, wie manche Medienvertreter es gerne darstellen – genauso wenig eben, wie Trump der Trottel ist, zu dem er immer wieder (v)erklärt wird.

Offenbar ist alles aber noch dramatischer.