Es geht weiter. Nachdem Luisa Neubauer am Sonntag bei Anne Will dem CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen unter anderem Antisemitismus vorwarf, zeigt die Fridays-For-Future-Bewegung immer klarer ihre problematische eigene Haltung in der Frage.

Nicht nur Greta selbst teilte den Beitrag einer antisemitischen BDS-Aktivistin (TE berichtete). Auch auf seinem offiziellen internationalen Instagram-Account äußert sich Fridays-For-Future zum gegenwärtigen Geschehen im Nahen Osten. Doch anstatt die Raketen der Hamas auf israelische zivile Ziele überhaupt zu erwähnen, teilt man vier Beiträge von Palästinenserorganisationen unkommentiert.

U.a. findet sich dort der Post der Organisation „Paliroots“, deren Logo die Umrisse des gesamten Staates Israel gefüllt mit einer palästinensischen Flagge zeigt. In dem geteilten Post „How to be an ally with the Palestinians“, findet sich der Aufruf „Join a BDS Movement“ gefolgt von dem Aufruf, man solle Israel boykottieren. Die BDS-Bewegung wurde vom Deutschen Bundestag als antisemitisch eingestuft.

Luisa Neubauer schweigt weiter zu dieser unverhohlenen Unterstützung antisemitischer Organisationen durch Fridays for Future.