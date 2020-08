Corona-Update zum 31. August: Die Fallzahlen sinken

In der vergangenen Woche wurden dem Robert Koch-Institut 8.907 neue Corona-Fälle gemeldet. 9.295 Personen, bei denen eine SARS-CoV-2 Infektion nachgewiesen wurde, sind verstorben. Somit sind seit Sonntag dem 23. August 26 weitere Corona-Infizierte gestorben.

In dieser Woche blieb die Reproduktionszahl für mehrere Tage unter dem kritischen Wert von 1,0 – die Zahl der Neuinfektionen sank also. Ähnlich verhielt sich die 7-Tages-Covid-19 Inzidenz. Sie beschreibt, wie hoch die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle pro hunderttausend Einwohner in der letzten Woche war. Damit lassen sich unterschiedlich große Bevölkerungen vergleichen. Diese Corona-Inzidenz betrug zum Sonntag 9,5 Corona-Fälle pro hunderttausend Einwohner. Zum 23. August betrug sie noch 10,3 Fälle pro Hunderttausend. Es ist das erste mal seit der 29 Kalenderwoche (vom 13. Juli bis zum 19. Juli), dass die Fall-Inzidenz von einer Woche zur nächsten zurückgeht. Nichts desto trotz gibt es zur Zeit rund 17.600 aktive Corona-Fälle – rund 1.000 Fälle mehr als in der Woche zum 23. August und 4.700 mehr als in der Woche zum 16. August. Dieser Wert ist geschätzt seitens des RKIs, da Personen die positiv auf Corona getestet wurden, nicht nach einiger Zeit noch einmal getestet werden. Stattdessen werden sie nach zwei Wochen, sofern sie nicht verstorben sind, als „genesen“ gezählt.

Gerade in Hessen sank die Inzidenz der Corona-Fälle stark. Dies ist möglicherweise auch damit zu erklären, dass die Sommerferien am 14. August endeten. Damit ging auch die Urlaubssaison größtenteils zu Ende. Da aber in der Vorwoche auch besonders Urlaubsrückkehrer für neu gemeldete Fälle verantwortlich waren, sank in den darauf folgenden Tagen die Zahl der neu gemeldeten Fälle. Dies geschah aber mit etwas Verzögerung, weil es in der Regel mehrere Tage dauert, bis nach einem Test ein Ergebnis vorliegt und beim RKI gemeldet wird.

Am Mittwoch gab das RKI auch die Entwicklung der Testzahlen und der Positivenquote bekannt. Die Zahl der Testungen mit einem positiven Testergebnis, ging im Verhältnis zu den durchgeführten Tests in der Woche bis zum 23. August weiter zurück. Die Test-Statistik ist allerdings nicht vollständig, denn sie beruht auf freiwilligen Meldungen der Testlabore an das RKI. Mit Hinblick auf die zurückgegangene Inzidenz in dieser Woche ist damit zu rechnen, dass diese Positivenquote in der Woche zum 30. August weiter sinkt. Es sei an dieser Stelle aber auch angemerkt, dass nicht jeder Test einer getesteten Person entspricht. Mehrfachtestungen sind nicht nur möglich, sondern werden auch unter bestimmten Umständen empfohlen – zum Beispiel wenn das Testergebnis einer Person als zu „schwach“ in seiner Aussagekraft eingeschätzt wird. In wie weit allerdings Doppeltestungen vorliegen, geht aus den Informationen des RKI nicht hervor.

Insgesamt sind die Zahlen ermutigend. Eine zweite Welle, wie sie noch vor zwei Wochen bevorstehen sollte, hat sich nicht materialisiert. Die Fallzahlen nehmen wieder ab. Auch die Zahl der Verstorbenen bleibt weiter gering – auch weil zur Zeit eher jüngere Menschen sich mit SARS-CoV-2 infizieren.

Laut dem DIVI-Intensivregister befinden sich zur Zeit 245 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon werden 131 beatmet. Es werden 9.447 freie Intensivbetten gemeldet.