Hotspots in Libyen will Frankreichs Präsident Macron in diesem Sommer einrichten - mit der EU oder alleine. Durch solche Zentren sollten Migranten ohne Chancen auf Asyl davon abgehalten werden, mit einer Überfahrt über das Mittelmeer große Risiken einzugehen. Österreichs Außenminister Kurz stimmt dem Vorhaben zu. Für einen Beitrag Österreichs zum Vorhaben Macrons seien "Details noch zu klären" und "Ein finanzieller Beitrag ist vorstellbar."