Illegale Migranten in Italien nicht mehr landen lassen, verlangt Österreichs Außenminister Kurz. “Die Rettung im Mittelmeer darf nicht verbunden sein mit einem Ticket nach Mitteleuropa”, betonte Kurz einmal mehr. “Sie können jemanden wesentlich leichter zurückstellen, wenn sie ihn an der Außengrenze stoppen, als wenn jemand schon eine Wohnung in Wien oder anderswo bezogen hat.”