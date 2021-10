Klimaministerium geplant & Deutschlands Energiepolitik-Irrweg – TE Wecker am 19. Oktober 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Ein Ministerium soll das Klima schützen ++ Stimmung unter den Landwirten so schlecht wie nie – immer mehr geben auf ++ Aldi fordert Neuausrichtung der Agrarpolitik ++ Spahn: Die „pandemische Lage“ kann fallen ++ Deutschlands Irrweg in der Energie- und Klimapolitik: Pressekonferenz in Berlin ++ Umfrage: Mehrheit für Atomkraftwerke. Internationale Atomenergiebehörde: weltweit erhöhte Nachfrage nach Kernkraft. ++ Russische Öl- und Gasaktien boomen. Gas und Strom können nicht bezahlt werden: Mann sprengt sich und Haus in die Luft.