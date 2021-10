Stopp der Coronaregeln für Kinder & explosive Gaskrise – TE Wecker am 06. Oktober 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Schock in der Autoindustrie: dramatisch weniger Autos produziert. Virologe fordert Stopp aller Coronaregeln für Kinder. Nordstream 2 wird mit Gas gefüllt. EU-Staatschefs beraten über explosive Energiekrise. Afghanischer Bandenchef bedroht Polizei mit Tod. Wut in Großbritannien über „Klimaaktivisten“. China fliegt in taiwanesische Luftzone.