2019 – das Jahr der Bauernproteste

Die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des CO2-Ausstosses zeitigen echte Folgen. Neben den CO2-Steuerzahlern und den Facharbeitern der Autozulieferungsindustrie geht es auch den Bauern an den Kragen, denen nun wirklich massive Einschränkungen ihre Aktivitäten aufgebürdet werden. Große Bauerndemonstrationen, die meist unter dem Radar der Medien stattfinden, formieren sich daraufhin in Deutschland und besonders auch in Holland. 2019 unter immer wachsenden Teilnehmerzahlen und zunehmend größer werdender Öffentlichkeit. Wir befragen dazu unseren Experten für die CO2-Folgenforschung, Holger Douglas.