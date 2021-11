Bei Illner wird erst mal die Impfpflicht für Altenpfleger beschlossen

Die Corona-Verschnaufpause, die die Klimadebatte uns im Abendprogramm kurzzeitig verschafft hatte, ist endgültig vorbei – schließlich haben wir wieder November. Na, déjà vu? Passend zur Jahreszeit hieß die gestrige Illner-Sendung „Inzidenz steigt, Immunität sinkt – wieder Winter, wieder kein Plan?“. Wobei ich sagen muss, das die Herren und Damen im Studio sehr wohl einen Plan haben: so lange wie möglich an Corona festhalten – und zwar um jeden Preis. Besonders viel wird über die Altenheime gesprochen. Doch eigentlich geht es um etwas größeres: die Impfpflicht.

Es mag nämlich (noch) schwierig erscheinen, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Doch wie wäre es, wenn wir die auf eine bestimmte Berufsgruppe reduzieren, so für den Einstieg? Und wie wäre es, wenn diese Berufsgruppe zufälligerweise auch noch mit Personalmangel geplagt ist – womit wohl sicher ist, dass es nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betrifft, von dem ein noch kleinerer Teil protestieren wird? Altenpfleger scheinen die perfekte Zielgruppe zu sein. Es ist schließlich ein Traumjob, ein Privileg – wer würde da nicht alles tun, um weiterhin Oma Gisela in Bett 160 den Wackelpudding einzuflößen, während noch eine ganze Station an Pflegebedürftigen darauf wartet, von links nach rechts gedreht zu werden?

Wer letztes Jahr noch als gefeierte Helden auf Plakaten der Regierung gedruckt wurde, ist heute der wahre Omimörder, denn ungeimpft alte Menschen zu pflegen, ist nicht nur hinterhältig, sondern auch eindeutig vorsätzlich. Auf Verständnis aus der Runde bei Illner können die jedenfalls nicht hoffen. Illner geht die ganze Reihe an Gästen durch und versucht, allen ein brachiales Statement aus der Nase zu ziehen. Bei Lauterbach bekommt sie da noch mehr eine vage Antwort: „Kontakt zu Patienten, wenn man nicht geimpft ist, dürfte es normalerweise nicht geben.“

„Wir rudern hier ja ständig um den heißen Brei rum“

Bei Christine Falk, Immunsystem-Forscherin, wird sie auch nicht so ganz fündig, die schlägt stattdessen vor, dass man „kreativer damit umgeht, wer wie arbeitet und den Kontakt reduziert“. Klingt schonmal bedrohlich. Sie will also in die Arbeitsbereiche der Altenpfleger auf Grundlage ihres Impfstatus eingreifen? Ihr als Forscherin im sterilen Labor mag das ja nicht klar sein, aber bei Altenpflegern ist der Kontakt zu den Patienten mehr als die halbe Miete. Der Job ist nicht so anstrengend, weil man da den ganzen Tag die Herztabletten abzählen muss.

So richtig fündig wird Illner dann aber beim CDU-Landrat im Kreis Heinsberg, Stephan Pusch: „Wir rudern hier ja ständig um den heißen Brei rum, also wir suchen jetzt Ersatzlösungen dafür, dass man da vielleicht die politische Entscheidung mal trifft, wir führen die Impfpflicht für Pflegepersonal in Altenheimen ein. Ich weiß gar nicht, warum man sich da so schwer mit tut. Das scheint irgendwie so’n Mantra, was man irgendwann mal festgelegt hat: ‚wir sind gegen jede Impfpflicht‘, aber das muss man ja differenzieren“.Klar, wer partout ausschließt, gegen das Grundgesetz zu verstoßen, ist geradezu undifferenziert und nahezu populistisch!

Diesen Gedanken erläutert er auch nochmal: „Das ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeit eine ganz andere Geschichte. Also wenn ich jemanden habe, der jeden Tag mit alten, vulnerabelen Menschen zusammenkommt und von altem Mensch zu altem Mensch geht, ganz nah denen kommt, die er pflegen muss, da kann ich verlangen, dass der sich impfen lässt.“

Wir haben Personalmangel in den Pflegeberufen – und das ehrlich gesagt zu Recht. Harte Arbeit, wenig Lohn, viele Versprechen von der Politik, doch am Ende bleibt nur die Drohung einer Impfpflicht übrig. Geht man so mit Fachkräften um, die händeringend gesucht werden?

Weit, weit über Tausend

Helge Braun spricht jedenfalls von den „höchsten Zahlen aller Zeiten“. Zuvor wurde noch lang und breit von Lauterbach durchgekaut, weshalb die Ungeimpften die Pandemietreiber seien und Helge Braun hat nicht Einspruch erhoben. Wie können wir jetzt die höchsten Zahlen aller Zeiten haben? Den Impfstoff impfen wir seit nicht mal einem Jahr, Corona geht jetzt aber schon zwei Jahre: Wie können wir jetzt höhere Zahlen haben als zu einer Zeit, in der 100 Prozent der Bevölkerung ungeimpft war, wenn die Ungeimpften doch die Pandemietreiber sind?

Karl Lauterbach hat eine Erklärung. Sehr „konservative Modellierungen“ würden davon ausgehen, dass wir bis Januar eine Ungeimpften-Inzidenz „von weit über Tausend“ bekommen. Die Formel zur Berechnung dieser Zahl ist die Lauterbachsche Haaaahwärt-Konstante: Man addiert die Lebenserwartung von Ungeimpften (so ca. 30 Jahre?) mit den Koordinaten von Wuhan und das ganze Hoch den Wert der Arbeitslosenquote durch die Long-Covid-Gefahr. Und das ganze mal Null plus eine zufällige Zahl zwischen 1.000 und einer Million.

Nehmen Sie einfach als kleine Aufmunterung mit: Freuen Sie sich, dass Sie gestern etwas Besseres zu tun hatten, als sich diese Sendung anzuschauen. Und für alle anderen: Der Tag kann jetzt nur noch besser werden.