Anne Will mit immer den gleichen Gästen Lauterbach und Söder

Normalerweise ist es für Journalisten ein Glücksfall, wenn gleich der Erste in einer Diskussion die Kernfrage des Abends stellt. Bei Anne Will war das die Anästhesistin und praxiserfahrene Intensivmedizinerin Carola Holzner, die auf die während der ganzen Sendung über im Raum stehende Frage: „Warum lassen sich so viele in Deutschland nicht impfen?“, antwortete: „Weil wir die Menschen nicht mitnehmen.“

Doch Anne Will ist eben Anne Will und bleibt sich treu. Warum Kritik zulassen, wenn die Schuldigen auch so von vornherein feststehen? Sogenannte „Impfverweigerer“, „Verschwörungstheoretiker“ und immer wieder Vorwürfe gegen eine zu wenig hart „durchgreifende“ politische Klasse. Und so zog es sich wieder wie immer, in einer Art Redundanz vorheriger Sendungen dahin.

Manchmal aber erfuhr man auch etwas Neues. So, wenn das Mensch gewordene Orakel der Apokalypse, der SPD-Politiker Karl Lauterbach, verrät, dass auch die Booster-Impfungen schon nach kurzer Zeit ihre Wirksamkeit verlieren würden. Logischer Schluss: Wir stehen vor Jahrzehnten des Dauerimpfens. So es denn mit den Impfstoffen klappt. Wie bereits in anderen Städten zuvor mussten nun auch in Berlin Hunderte am Wochenende in der Kälte anstehen, um schließlich aufgrund mangelnden Impfstoffes doch wieder nach Hause geschickt zu werden. Nach all den Pannen der vergangenen zwei Jahre löst das Ganze bei immer mehr nur noch Unverständnis und Wut, im besten Fall Gelächter und Kopfschütteln aus.

Ebenso hörte man aus dem Munde des TV-Corona-Spezialisten, dass jederzeit immer wieder neue Viren und Mutationen auftreten könnten. Stellt sich dem durchschnittlich gebildeten Zuschauer automatisch die Frage, warum man für derartige Überraschungen nicht heute schon über einen Ausbau der Intensivmedizin nachdenkt. Nur Anne Will fällt das nicht ein.

Schon jetzt ist doch absehbar, dass aus Geimpften immer wieder mehr „Ungeimpfte“ werden mit dem gleichen Infektionsrisiko und Ansteckungsgrad. Das alles kann man nun wirklich nicht den „Ungeimpften“ von heute in die Schuhe schieben. Wo ist die vorausschauende Strategie? Und – die schon oft gestellte Frage harrt immer noch einer Antwort: Warum wurden Tausende von Intensivbetten erst in jüngster Zeit abgebaut? Wo sind die vielen Tausende Pflegekräfte? Was wäre erst los, wenn uns ein völlig neuer und aggressiverer Virus schockiert? Nein, der Bürger wird mit all dem allein gelassen – nicht nur „nicht mitgenommen“, wie es Carola Holzner eingangs charakterisiert, sondern nie ernst genommen oder gar respektiert.

Das gilt auch für die Aussage des Chefs der Ständigen Impfkommission, Professor Dr. Thomas Mertens, er würde seine Kinder nicht impfen lassen, da die möglichen Langzeitwirkungen noch nicht ausreichend abgeklärt und damit die Risiken zu groß seien. Millionen Eltern haben das in dieser Woche an den Abendbrottischen Deutschlands diskutiert. Für Anne Will kein Thema. Wie überhaupt jede Form von Kritik – sei sie nun berechtigt oder nicht – ignoriert oder als Geschwätz von „Staatsfeinden“ abgetan wird. Die Verschwörungs-Mythen schaffen doch die Regierenden selbst, wenn sie am Bürger vorbei handeln. Oder wenn man wie Ministerien, Politiker und einige Medien Corona erst als normale Grippe deklariert und als Verschwörungsgemurmel von Rechten, als Nächstes bevorstehende Ausgangsbeschränkungen sowie eine Impfpflicht als Fake News abtut und kategorisch ausschließt, sowie vieles mehr – und Position um Position räumt. Viel lieber setzt man auch bei Anne Will auf immer noch mehr Kontrolle und immer noch repressivere Maßnahmen. Das ist nicht mehr nur schlechter Stil. Oder hält man die Leute wirklich für so unmündig?

Jetzt soll es also doch eine allgemeine Impfpflicht richten, die von allen Politikern verneint wurde. Zwingen will man auch dann niemanden. Dafür sollen hohe Geldbußen die Zweifler zur Vernunft bringen. Wer genügend Geld hat, kann sich also freikaufen. Sage noch einer einmal etwas gegen die Zwei-Klassen-Medizin.

Allgemeine Empörung bei Will auch über den Fackelmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin in Grimma. Selbstverständlich ist auch diese Art der Nötigung, die die Schwelle zur Gewalt überschreitet, mit aller Härte zu verfolgen. Seit 1933 habe es so etwas in Deutschland nicht mehr gegeben, hörte man – leider stimmt das nicht. Wenn wir schon in die Geschichte zurückgehen, war das sogenannte „Bauernlegen“ der SED-Agitationstrupps im Rahmen der Kollektivierungskampagne der DDR-Landwirtschaft im Sommer 1952 ein ebenso abstoßendes Gebaren. Zum Teil mehrere Tage und Nächte hindurch wurden die Gehöfte einzelner Bauern umringt, um sie mit Brüllkanonaden, Lautsprecherbeschallung und Drohungen zur Vergesellschaftung ihres Eigentums zu zwingen. Viele Landwirte sahen den einzigen Ausweg in der Flucht über die Grenze nach Westen. Die Folge war eine schwere Versorgungskrise im Frühjahr 1953.

Erinnert sei auch an die Hausbelagerungen von Abgeordneten der CDU, CSU und der FDP während der Nachrüstungsdebatten zu Beginn der 80er Jahre. Angehörige der „Friedensbewegung“ umkreisten Töpfe schlagend die privaten Heime der Parlamentarier und blockierten – sozusagen als „Höhepunkt“ – durch das sogenannte „Die-In“ jede Mobilität. Das Startzeichen gab jeweils das Zünden einer Leuchtrakete, worauf die „Friedensfreunde“ weiße Gewänder um sich schlungen, ihr Gesicht mit weißer Farbe einrieben, um sich schließlich den „Atom-Tod“ symbolisierend für längere Zeit auf den Boden zu werfen. In der linken Journaille fand man das höchstens spaßig! Die unter Druck gesetzten Politiker hatten sicherlich ganz andere Gefühle. Auch heute ist man vorzugsweise auf dem linken Auge blind. Um glaubwürdig zu bleiben, gehören aber alle Aktionen dieser Art jedweder Couleur verfolgt. Es gibt leider viele Anlässe, um so etwas eigentlich Selbstverständliches immer mal wieder zu betonen.

Doch noch einmal zurück zu Anne Will. Schon bald wird man nicht mehr zwischen Geimpften und nicht Geimpften unterscheiden können, weil beide sich durchmischend der gleichen Gefahrenlage ausgesetzt sein werden. Man gibt die Hoffnung nicht auf, dass dann auch bei Anne Will die verheerende und widersprüchliche Politik der letzten beiden Merkeljahre in Sachen Corona zur Sprache kommt. Vielleicht dann auch mit einer größeren Vielfalt der Meinungen.