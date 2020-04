Trump droht Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Zahlungsstopp

US-Präsident Donald Trump hat entschieden, die Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auszusetzen und zu überprüfen, welche Rolle die WHO bei der „Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus“ spielte. Die WHO hat die Angaben der chinesischen Regierung nicht kritisch und zeitnah überprüft, sondern die falsche Darstellung Chinas übernommen und unterstützt.

Was Trump nicht sagte, hat Alexander Fritsch auf TE berichtet, dass die Regierung von Taiwan „schon am 31. Dezember 2019 erste Maßnahmen gegen die neue, noch unbekannte Lungenkrankheit (beschloss): früher als jedes andere Land auf der Welt – und lange bevor China selbst zugibt, dass da überhaupt ein Problem ist.”

Und weiter bei Fritsch:

Schon zum Jahreswechsel 2019/2020 verbietet Taiwan alle Reisen von und nach China.

Am Sitz der WHO in Genf gehen Analysen – und Warnungen – aus Taipeh ein. Aber offiziell nimmt die WHO diese Informationen nicht zur Kenntnis. Denn Taiwan wird von der WHO auf Druck von China nicht anerkannt.

Als China noch das alleinige Epizentrum der Corona-Krise ist und das Virus von dort aus überallhin exportiert wird – stützt sich die WHO allein auf Angaben aus Peking.

Wie sich der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gegen Taiwan zu wehren können glaubt, davon können Sie sich hier selbst ein Bild machen.

Interessant wird sein zu sehen, wie die WHO mit diesen neuen, beunruhigenden Nachrichten aus China umgeht. CNN meldet:

„China has imposed restrictions on the publication of academic research on the origins of the novel coronavirus, according to a central government directive and online notices published by two Chinese universities, that have since been removed from the web.”

Chinas KPCh-Regierung lässt den im Februar noch freien Austausch neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Herkunft des neuen Corona-Virus nicht weiter zu.

Wenn die WHO Trump nun vorwirft, die Einstellung und Überprüfung der Zahlungen durch die USA politisch zu missbrauchen, um von eigenen Fehlern abzulenken (natürlich tut er das auch), ist sie die letzte, die das tun darf: Denn sie lässt sich von China jederzeit willfährig politisch missbrauchen. So wie die ganze UNO nicht die Wohlfahrt der Menschheit zum Maßstab ihres Handelns hat, sondern die Interessen der mächtigsten Lobbies.

Die Drohung von Trump an die WHO ist nicht seine erste Aktion gegen die UNO, die Kündigung des Atomdeals mit dem Iran seine bekannteste.

Bei der UNO und ihren Sonder- und Nebenorganisationen, viele davon NGOs oder mit solchen alliiert, sowie bei der EU – Tomas Spahn nennt sie SGO – hoffen nun viele, dass Trumps Fehler in der Corona-Krise ihm die Wiederwahl vermasselt. Etliche nationale Regierungen in Europa setzen ebenfalls darauf.

Sie alle übersehen weiterhin, dass es ein zurück zur alten Politik der USA unter Obama und Bush Jr. auch ohne einen Präsidenten Trump nicht geben wird.