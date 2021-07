Was ist eigentlich “normal”? Früher gab es darüber eine ganz bestimmte Vorstellung. Heute ist man sich dagegen nicht mehr sicher. Eins steht allerdings fest: das Normal von früher, ist heute der Feind. Alles was man früher selbstverständlich war, wird heute nach Möglichkeit über den Haufen geworfen. “Was ist in diesen Zeiten noch normal?” lautet deshalb das Thema der heutigen Ausgabe Tichys Ausblick. Moderator Roland Tichy spricht mit zwei Schriftstellerinnen: Monika Maron und Cora Stephan.

Beide bedürfen kaum einer Vorstellung. Monika Maron, eine der bedeutendsten Schriftstellerin dieser Zeit. Gerade deshalb kritisiert sie die absurden Ideen der gezielten Sprachveränderung: „Als Schriftstellerin, was soll ich denn machen?“ fragt sie, „Mein Job ist die Sprache“. Und das schlimme sei, dass die Aufregung nachlasse: „Die Leute gewöhnen sich nicht, aber sie hören auf sich zu beschweren.“

Cora Stephan war Journalistin bei zahlreichen Medien und ist heute erfolgreiche Publizistin und Schriftstellerin, u.a. Kolumnistin bei TE. Sie sieht bei der Bewegung weg vom Normalen einen Unterschied zwischen den Menschen auf dem Land und in der Stadt: „Diese beiden Welten verstehen sich einfach nicht“. Was aber auch nicht überraschend ist. Sie sagt: „Die Mehrheit der Bevölkerung sind die Stinknormalen“, die, die mit 50 neuen Geschlechtern und dem Gendern nichts anfangen können.

Wird diese Entwicklung zu stoppen sein und welche Auswirkungen hat sie bis dahin? Darüber diskutiert Roland Tichy mit seinen Gästen heute Abend bei Tichys Ausblick. Schalten Sie um 20:15 Uhr ein. Entweder bei tv.berlin oder ganz bequem hier auf der Seite und via YouTube.