Sebastian Kurz zum Coronavirus: Europa wird es härter treffen als China

Sebastian Kurz kritisiert die späte Pandemie-Erklärung der WHO: „Hoffentlich hören jetzt die Verharmlosungsversuche auf. Einige haben gesagt, das sei wie eine Grippe. Das ist eben nicht wie eine Grippe. Wir haben eine Sterblichkeit, die zehn bis 30 Mal so hoch ist wie bei der Grippe. Und es ist nicht statt der Grippe, sondern es ist zusätzlich zur Grippe. Es gibt in den Spitälern nur begrenzte Kapazitäten, um kranke Menschen zu behandeln …“

Ebenso klar wie hart sagt Kurz: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass Europa hart getroffen wird, dass Europa sogar härter getroffen wird als China und dass uns diese Herausforderung Monate beschäftigen wird.“