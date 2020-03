Sebastian Kurz: „Es ist eine türkische Aktion“

Es sagt alles über die Politiker in den Regierungen und in verantwortlichen Positionen in der EU und ganz Europa, dass nur einer von ihnen, der österreichische Kanzler Sebastian Kurz, das Geschehen zwischen der Türkei und ihren europäischen Nachbarländern so klar und unmissverständlich auf den Punkt bringt.

Etliche Twitterer teilten das zentrale Statement von Kurz:

»Wenn jetzt Präsident Erdogan der Sieger ist, der darüber entscheidet, ob zehntausende Menschen Griechenland und die Europäische Union stürmen oder nicht, dann werden Hunderttausende nachkommen und das „Europa ohne Grenzen nach innen“ wird Geschichte sein … Es gab vor einer Woche keine humanitäre Krise an der Grenze. Es gab keine humanitäre Krise in der Türkei … Es ist eine türkische Aktion. Es ist ein Angriff der Türkei auf die Europäische Union und auf Griechenland. Es werden Menschen missbraucht, um Druck auf Europa zu machen …«