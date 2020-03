Öffentlich-rechtliche Witze auf Kosten von Kranken und Alten

Kaum ist ein neuer „Influencer“- oder öffentlich-rechtlicher Tiefpunkt erreicht, meint man, noch dümmer, blöder, niveauloser, unanständiger geht es wirklich nicht mehr. Wie man sich täuschen kann! Kaum ist ein Tag oder eine Woche vergangen, ist auf der nach unten offenen Richterskala eine neue Talsohle erreicht.

„Satire“ nehmen die Urheber solchen Dumpings für sich in Anspruch und können/wollen dabei nicht erkennen, dass sogar zu halbwegs gelungener Satire wenigstens ein Restbestand an Intelligenz und Anstand – vulgo: an Hirn und Herz – gehört. Tiefflieger eben! Im vormaligen (!) Land der Dichter, Denker und Erfinder!

Auf der Suche nach Profilierung und social-media-Klicks wird nichts ausgelassen. Nun kühlen diese Egomanen ihr Mütchen am „Corona“-Virus. Nein, nicht am Virus, sondern an denen, gegen die man – wie eh und je einfältig-konformistisch – immer schon Hass und Hetze parat hatte: alte weiße Männer, „Rächte“, Konservative und natürlich die AfD. Denn diesen Leuten komme „Corona“ in ihrer Skepsis gegen die Globalisierung und Entgrenzung angeblich gerade recht.

Nein, gerade recht kommt „Corona“ den ewigmorgigen, profilneurotischen Brunnenvergiftern, von denen alle Sorgen um „Corona“ zur reinen Panik pathologisiert werden. Die sich nicht zu schade sind, Verschwörungstheorien zu erfinden und anderen zu unterstellen. Und die sich nicht zu schade sind, ihren unbewältigten ödipalen Komplex, frei nach Sigmund Freund, auszutoben.

Ein „browser ballett“ (zugleich „Satireformat“ der „ARD-Jugendwelle Funk“) macht soeben mit einem 2-Minuten-Filmchen die Runde. In kürzester Zeit gibt es einige hunderttausend Aufrufe. Kernaussage: „Wir sagen Ja zu Corona. (…) Es rafft die Alten dahin (…) Das ist nur gerecht. Immerhin hat die Generation 65+ den Planeten in den letzten 50 Jahren vor die Wand gefahren.“

Oder siehe das KIZ-Hip-Hop-Konzert zum Weltfrauentag mit dem Text: „Davon sterben nur alte weiße Männer.“ (Für einen Auftritt von KIZ in Chemnitz hatte übrigens Bundespräsident Steinmeier geworben, trotz Textzeilen wie folgender: „Ich ramm die Messerklinge in die Journalistenfresse…“). Siehe hier.

Die wohlstandsverwahrloste Generation “Erben“ hat mal wieder zugeschlagen. Sie frisst die Hand, die sie füttert.

Das ist auch die Ebene einer Jutta von Ditfurth (Grüne). Am 26. Februar 2020 twitterte sie: „Beim letzten Stadtparlament hab ich mir Influenza eingefangen, 14 Tage heftig krank. Konnte ein paar Tage arbeiten. Jetzt wieder krank. Morgen nächstes Stadtparlament. Ich werde mich in den Römer schleppen und niesend durch die Reihen der AfD gehen, versprochen!“

Aber auch die Öffentlich-Rechtlichen tuten ins gleiche Horn. Die Magazinsendung „Quer“ des Bayerischen Rundfunks BR (der früher, ja: früher, kein „Rotfunk“ war) inszeniert die „Predigt“ einer jungen Dame. Diese Dame „weiß“, dass „Corona“ nicht ansteckend ist, aber von den „Rechten“ für ihre Forderung nach Grenzschließungen „missbraucht“ werde. Der Gottseibeiuns AfD würde ja Flüchtlinge und Viren in einen Topf werfen. Der BR hat dieses Video in den sozialen Medien gelöscht, es ist aber in großen Teilen im Netz verfügbar. Das muss ja auch so sein, schließlich ist dieser „Beitrag“ GEZ-finanziert und damit Gemein-„Gut“.

Nur einen knappen Millimeter seriöser packt ZDF-Chefredakteur Peter Frey (übrigens über das CDU/CSU-Ticket in diese Position gekommen) das Thema „Corona“ in einem Kommentar an. Er ist für ein „offenes Europa“, gegen Trumps „Corona“-Entscheidung und gegen „widerwärtige Spaltungen“, für „Gemeinsinn statt Grenzziehungen“.

Die Botschaft des Wahlhelfers Frey ist auch hier klar. So klar, wie sie Redaktionsnetzwerker Georg Mascolo – zweibeiniger Talkshow-Wanderpokal – Tags zuvor zum Auftritt des windschnittigen Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang in Sachen AfD von sich gab: „Der Verfassungsschutz sendet ein Signal, das hoffentlich viele Wähler verstehen.“

Die „öffentlich-Rechtlichen“! Haben sie nicht soeben einen kräftigen Schluck aus der Pulle bekommen? Die monatlichen Zwangsgebühren werden von 17,50 auf 18,36 Euro erhöht. Das sind 5 Prozent. Oder in absoluten Zahlern: ARD/ZDF und Co. waren uns bislang pro Jahr acht Milliarden „lieb“ und vor allem teuer; zukünftig sind es 400 Millionen mehr! Auch ein Mascolo ist Nutznießer der Zwangsgebühren, denn zu seinem „investigatives Recherchenetzwerk“ gehören neben der SZ vor allem NDR und WDR.

400 Millionen mehr, täglich mehr als eine Million! Für Produkte wie „Quer“, die Oma „als Umweltsau“, das „Unwort zum Sonntag“ usw.

Auf dass man öffentlich-rechtlich noch mehr auf Orwellsches Wahrheitsministerium („Mini-Wahr“) machen kann.