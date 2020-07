Merkels kurzer Aussetzer: Die geknickten „Ausreiseverbote“

Wie ist diese erstaunliche Instinktlosigkeit Angela Merkels zu erklären? Angesichts ihres – beziehungsweise ihres Kanzleramtsministers – Vorstoßes, „Ausreiseverbote“ für ganze Landkreise zu ermöglichen, erweckte sie den Eindruck, dass ihr nicht bewusst war, welche negativen Emotionen ein solcher Begriff und seine Bedeutung gerade bei jenen Deutschen auslösen muss, die vor 1990 in dem Staat auf deutschem Boden leben mussten, der ihnen gewaltsam die Ausreise verbot. Merkel hat den Vorstoß erst zurückgenommen, als die beiden ostdeutschen Ministerpräsidenten ihrer eigenen Partei, Reiner Haseloff und Michael Kretschmer, sie daran unausgesprochen erinnerten.

Und das passiert ausgerechnet einer Politikerin, die ihr erstes Leben bis 1990 in der DDR lebte! Das Fremdeln Merkels mit diesem spezifisch ostdeutschen und zweifellos sehr nachvollziehbaren Widerwillen war vielleicht eine der seltenen Gelegenheiten, in denen die Meisterin der persönlichen und politischen Verschleierung unabsichtlich einen kurzen Blick auf ihre Wirklichkeit zuließ.

Sichtbar wurde da vielleicht der Unterschied zwischen „normalen“ Ex-Bewohnern der DDR und der damals schon höchst privilegierten Wissenschaftlerin, FDJ-Sekretärin und Tochter des regimenahen Kirchenfürsten Kasner. Merkel durfte nämlich schon vor dem 9. November 1989 ausreisen, nicht nur ins sozialistische Ausland, sondern 1986 auch in die Bundesrepublik, kurz nach ihrer Promotion inklusive Prüfung in Marxismus-Leninismus. Der Schrecken des Wortes Ausreiseverbot war für sie persönlich wohl einfach nicht gar so schrecklich, wie für diejenigen, denen die innerdeutsche Grenze nahezu unüberwindbar war.