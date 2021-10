Kassenärzte-Chef Andreas Gassen fordert Ende aller Maßnahmen

Die Impfquote in Deutschland liegt bei über 80 Prozent (das RKI hat sich kürzlich selbst nach oben korrigiert), aber Gesundheitsminister Jens Spahn meint, „wir“ seien „noch nicht am Ziel“. Wo dieses Ziel liegt, sagte er nicht. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, ist anderer Ansicht. Er fordert gegenüber Bild, alle Corona-Maßnahmen aufzuheben: „Was die Dänen können, müssen wir auch können. Es ist an der Zeit, jetzt alle Corona-Maßnahmen zu beenden – nach dem Vorbild Dänemarks“, so Gassen.

In Dänemark wurden am 10. September alle Corona-Maßnahmen beendet. Die Impfquote Dänemarks zu diesem Datum: 73 Prozent. „Die Ausgangslage in Deutschland ist heute dieselbe. Wenn nicht sogar besser. Dank der vermutlich deutlich höheren Impfzahlen, die das Robert-Koch-Institut gemeldet hat.“

Die Infektionszahlen sind danach nicht gestiegen, sondern auf ähnlichem Niveau wie in Deutschland verharrt. Auch die Zahl der Intensivpatienten oder Corona-Toten ist in Dänemark vier Wochen nach dem „Freedom-Day“ nicht besonders angestiegen.

Seine Forderung solle allerdings nicht bedeuten, so Gassen, „dass wir ohne Leitplanken fahren: Wir sollten weiterhin die Hospitalisierungsrate und Todesfälle als Indikatoren im Blick behalten, um im Zweifel gegenzusteuern. Und natürlich sollten wir versuchen, noch mehr Menschen von der Impfung zu überzeugen.“

Gassen plädiert dafür, verpflichtende Maßnahmen abzuschaffen, und auf freiwilligen Selbstschutz zu setzen: „Natürlich ist jedem freigestellt, sich weiter mit Maske und Abstand zu schützen – die Pflicht muss aber weg.“