Jungen Leuten, die vor Freude tanzen, ist kein Lockdown gewachsen

In diesen Tagen, wo so viele Journalisten so viel Bewunderndes von der gleichsam wundersamen Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock berichten, als wäre sie schon Merkels Nachfolgerin, sei ihnen und den Grünen in beider Aufgabenhefte geschrieben: Die da in München und anderswo einfach vor Freude tanzen und wieder leben, sind ganz überwiegend ihre politischen Kinder – die Angehörigen einer mehrfach enttäuschten und getäuschten Generation.

