Arbeitslosenzahl in USA explodiert

Der US-amerikanische Arbeitsmarkt stürzt direkt vom Boom in eine tiefe Krise. In der vergangenen Woche meldeten sich fast 3,3 Millionen Amerikaner neu arbeitslos, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Das ist ein neuer Negativrekord mit großem Abstand. Der bisherige Höchststand waren 1982 rund 695.000 Gesuche um Arbeitslosenunterstützung.

Unter Ökonomen kursieren jetzt immer neue Schätzungen über die noch zu erwartende Arbeitslosigkeit. In der Spitze könnten bis zu 25 Millionen Menschen in den USA auf Unterstützung angewiesen sein, heißt es zum Beispiel in einem Papier der der Citibank – das wären bis zu 18 Prozent aller Erwerbsfähigen.

Kurz darauf bemühte sich Bullard allerdings in einem Fernsehinterview um Beruhigung der Amerikaner, indem er verkündete, der Schock werde zwar schwer, aber kurz sein und danach werde die Wirtschaft wieder boomen.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, hat die bislang dunkelste der dunklen Prognosen gewagt: Er erwartet schon im zweiten Quartal dieses Jahres eine Arbeitslosenquote von bis zu 30 Prozent in den USA und einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um rund die Hälfte. Einen solchen Absturz gab es selbst nach 1929 nicht.

In Deutschland werden am Dienstag die neuesten Arbeitslosenzahlen veröffentlicht. Ein ähnliches Desaster wie den USA ist zunächst nicht zu erwarten. Die meisten Unternehmen können wegen der Möglichkeit der Kurzarbeit und anderer sozialstaatlicher Stützungen vorerst auf Entlassungen verzichten. In den USA dagegen gibt es so gut wie keinen Kündigungsschutz.