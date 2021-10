Die Schatten über der globalen Automobilindustrie werden finster

Die Aussichten der Weltwirtschaft werden dunkel. Nach der Corona-Krise geht nun die Angst um vor einer neuen internationalen Krise um – nämlich der Energiekrise. In der aktuellen Statistik sie sich zwar noch nicht nieder, aber ihr Schatten ist schon deutlich erkennbar. Die Erfahrungen des Autors seit 1970 lehren: Das kommt noch…!

Speziell für die Autoindustrie droht also die Krise nach der Krise nach der Krise. Nach kurzer Erholung von den Corona-Lockdowns steht die internationale Automobilindustrie Anfang Herbst 2021 voll im Zeichen der Halbleiterkrise. Fehlende Speicherchips behindern in immer mehr Branchen, vor allem bei immer mehr Vorlieferanten in der Wertschöpfungskette die Produktion: Ausfälle beim 3-Tier-Spezialisten führen zu Ausfällen beim 2-Tier-Lieferanten und dann beim 1-Tier-Systemlieferanten, der dann am Ende der Kette die Hersteller nicht mehr beliefern kann. Die Pipline ist leer, alle verfügbaren Vorratsläger sind geräumt, die Stellplätze für halbfertige, noch nicht verkaufbare Automobile dagegen prall gefüllt.

Bei immer mehr Herstellern stehen die Bänder still, oder bestehende Werkschließungen werden verlängert, Kurzarbeit kehrt auf breiter Front zurück Gefertigt werden nur noch hochwertige Fahrzeuge mit hohen Gewinnmargen, keine Massenware mehr.

Eine Situation, wie es sie so nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges global noch nicht gegeben hat. Nachfragemangel, ja, den gab es öfters in Rezessionszeiten, aber Angebotsmangel und Zuteilungen wie früher im Sozialismus, nein, das gab es eigentlich nur noch in Nordkorea – bis jetzt.

In diese angespannte Situation stößt völlig unerwartet eine aufkommende Energiekrise, begleitet von einem heftigen Preisschub an den Internationalen Erdöl- und Gasmärkten. Die Erdölpreise verdoppeln sich auf 85 Dollar/Brent, die Erdgaspreise verdreifachen sich.

Die Zutaten für eine Krise sind also angerichtet: stark steigende Preise für Energieträger jeder Art, wütende Bürger und hektisch reagierende Regierungen. Schon werden in vielen Ländern Energie-Subventionspakete geschnürt, um den Bürgern den Kaufkraftentzug verschmerzbar zu machen. In China wird energieintensiven Produktionen, zum Beispiel für Magnesium, der Strom zugunsten der privaten Haushalte entzogen. Mit der Folge, dass die Aluminium- Produktion ausfällt, von der wiederum die Automobilherstellung abhängt.

Die Energiekrise schreitet global voran. Und in Deutschland ist überdies eine Regierung im Anmarsch, die sich einen Kosten und Energiepreis treibenden Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Dekarbonisierung auf die Fahne geschrieben hat. Zwar sterben durch die Rekordpreise für Gas, Öl, Strom und Treibstoff – anders als beim Virus – keine Menschen. Der Kaufkraftentzug schmerzt jedoch die Bürger – und trifft auch die Automobilnachfrage.

Und einen schnell wirkenden Impfstoff gegen die Energieknappheit gibt es auch nicht. Selbst wenn die jetzigen Krisensymptome und Teuerungswellen im Frühjahr 2022 wieder abklingen sollten, könnten die Turbulenzen auf den Energiemärkten erst der Anfang einer chronischen Belastung für Bürger und Unternehmen in Deutschland und weit darüber hinaus sein. Keine guten Rahmenbedingungen für den Start einer neuen Regierung.

Aktuelle Lage des Autoweltmarktes (Quelle: VDA, ACEA)

Die Erholung der Weltautomobilkonjunktur kam im Sommer 2021 abrupt zum Stillstand, der Absatz liegt im Frühherbst global wieder deutlich unter Corona-Krisenniveau. Der Halbleitermangel sorgt weiterhin für Rückgänge auf allen internationalen Automobilmärkten.

Die internationalen Automobilmärkte mussten im September durch die zunehmende Belastung der Lieferketten durch den Mangel an Speicherchips und auch wegen der aufkommenden Teuerungswelle bei Benzin und Diesel erneut erhebliche Rückgänge hinnehmen.

Der europäische Markt brach abermals ein und lag 25 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Die Märkte in China wie auch Europa und die USA verzeichneten jeweils zweistellige Rückgänge.

Der japanische Markt gab das dritte Mal in Folge nach.

Auch in den Schwellenländern Indien und Brasilien die Halbleiterkrise mit hohen Absatzeinbrüchen angekommen.

Dazu im Einzelnen:

Europäische Pkw-Markt (EU27, EFTA & UK ) musste im September erneut ein deutliches Minus verbuchen (-25 Prozent). Es war bereits der dritte zweistellige Rückgang in Folge und das fünfte Minus im Jahresverlauf. Mit 972.700 Einheiten war es der absatzschwächste September seit dem Jahr 2000.

) musste im September erneut ein deutliches Minus verbuchen (-25 Prozent). Es war bereits der dritte zweistellige Rückgang in Folge und das fünfte Minus im Jahresverlauf. Mit 972.700 Einheiten war es der absatzschwächste September seit dem Jahr 2000. Die fünf größten Einzelmärkte lagen alle im September zweistellig im Minus. Im Vereinigten Königreich und in Italien reduzierte sich die Anzahl der Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um ein Drittel (-34 Prozent bzw. -33 Prozent), in Deutschland um mehr als ein Viertel (-26 Prozent) und in Frankreich um ein Fünftel (-20 Prozent). In Spanien fiel der Rückgang gegenüber einem ohnehin schwachen Vorjahresniveau mit -16 Prozent etwas geringer aus.

lagen alle im September zweistellig im Minus.

Nur dank der hohen Wachstumsraten der Neuzulassungen im Frühjahr 2021 fällt die Bilanz für den bisherigen Jahresverlauf noch positiv aus. Mit 9,2 Mio. Neuzulassungen liegt der europäische Pkw-Markt mit 7 Prozent im Plus.

Laut dem europäischen Automobilverband ACEA hat ist der Marktanteil elektrisch aufladbarer Pkw in der EU zu Lasten von Benzin- und Dieselfahrzeugen weiter zugenommen. Sowohl Batterie-Elektroautos als auch Plug-in-Hybride haben ihren Anteil im Dreimonatszeitraum nahezu verdoppelt – mit einem Marktanteil von 9,8 % bzw. 9,1 %. (Schaubild 4)

Die Zulassungen von Hybrid-Elektro-Pkw machten im dritten Quartal 20,7 % des gesamten EU-Marktes aus und übertrafen damit Diesel, um zum ersten Mal die zweitbeliebteste Antriebsoption in der Europäischen Union zu werden.

machten im dritten Quartal 20,7 % des gesamten EU-Marktes aus und übertrafen damit Diesel, um zum ersten Mal die zweitbeliebteste Antriebsoption in der Europäischen Union zu werden. Konventionelle Benzin- und Dieselautos verloren im 3. Quartal in Europa weiter an Boden.

Der Absatz von Benzinfahrzeugen ging um 35,1% auf 855.476 Einheiten zurück, wobei ihr Anteil von 47,6% im dritten Quartal 2020 auf 39,5% des Marktes in diesem Jahr zurückging.

Diesel, einst deutscher Exportschlager, hatte es noch schwerer. Sein Marktanteil sank im gleichen Zeitraum um mehr als 10 Prozentpunkte von 27,8% auf 17,6%. Die Zulassungen neuer Diesel-Pkw haben sich in der gesamten EU-Region von 769.922 verkauften Einheiten im letzten Jahr auf 381.473 im dritten Quartal 2021 mehr als halbiert.

Neuzulassungen in Europa nach Herstellern

Die Absatzschwäche in Europa traf alle Hersteller, je nach Marktposition allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Lediglich Smart erzielte einen kleinen Zuwachs.

Ausblick

Eine rasche Besserung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie ist nicht in Sicht. Für notorische Pessimisten geht nunmehr sogar die Prophezeihung des Clubs of Rome in Erfüllung: Die Grenzen des Wachstums sind erreicht! Allerdings liegen da fast 50 Jahre dazwischen.

Bleibt die Hoffnung, dass dank der Kräfte des Marktes die mit Sicherheit eintretende Entspannung an den Engpassmärkten nicht ebenfalls so lange auf sich warten lässt.

Dafür sind vor allem Investitionen notwendig. Kapital dafür ist reichlich vorhanden!