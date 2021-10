Nachgerechnet: Können wir bald elektrisch fliegen?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Erst das E-Auto, dann der E-Jet? Immer wieder wird behauptet, dass Fliegen bald per Batterie möglich sein wird. Batterien sollen dabei das Kerosin ersetzen – emissionsfreies Fliegen für den Klimaschutz.

Wir haben beim Physiker Dr. Hans Hofmann-Reinecke nachgefragt: Wie fliegt ein Flugzeug? Wie schwer darf es sein? Wie viel wiegt Kerosin und wie viel eine Batterie? Kurz: Welche technischen Grenzen gibt es? Wird das emissionsfreie Fliegen Realität oder bleibt es ein Traum?

Dr. Hans Hofmann-Reinecke studierte Physik in München und arbeitete danach 15 Jahre in kernphysikalischer Forschung. In den 1980er Jahren war er für die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien als Safeguards Inspektor tätig. Er lebt heute in Kapstadt.