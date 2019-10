Broder und Tichy – 5 vor 12: Wie AfD ist Claudia Roth?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Es ist buchstäblich 5 vor 12 für die Meinungsfreiheit in Deutschland – verteidigen wir die Freiheit mit Witz, Geist und Verstand gegen die Niederbrüller. Erster virtueller Gast in der gemeinsamen Sendung von Tichys Einblick und Achse des Guten ist Claudia Roth. Sie ist Broder und Tichy buchstäblich auf den Schlips getreten, den keiner in der Sendung trägt. Broder und Tichy gehen der Frage nach: Wenn Claudia Roth so viel Hass und Hetze versprüht, wie sie es ständig dem politischen Gegner vorwirft – warum wechselt sie nicht zur AfD-Fraktion? Oder ist sie heimlich schon die Vizepräsidentin der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag und füllt damit jenes Amt aus, das man der AfD verwehrt? Was treibt diese Person zu infamen Behauptungen, mit denen sie ihr Amt missbraucht und beschädigt und mit denen sie sich die Marke „Schande für den Bundestag“ erworben hat? Wie kann es sein, dass die Bundestagsvizepräsidentin der Grünen genau jenen Hass und jene Hetze betreibt, die sie anderen vorwirft? Wie Roth ist dieses Land, in dem längst ein Klima der stillen Angst herrscht?

Jede abweichende Meinung ist Nazi, wer mit der falschen Person am Mittagstisch angetroffen wird, muss um seinen Job bangen. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist in Gefahr: und mit ihr die Demokratie. Der Korridor der Meinungsfreiheit wird immer enger. Aber die zwei Dinos der Demokratie sind wieder da und übernehmen den Fall Claudia Roth und andere: Henryk M. Broder und Roland Tichy kämpfen für die Freiheit und benennen die Fehler der Regierung. Ab sofort wird zurückgesendet – exklusiv nur auf den YouTube-Kanälen von Tichys Einblick und Achse des Guten, dafür garantiert GEZ-gebührenfrei. Aber natürlich freuen wir uns, wenn Sie ein Zeichen setzen, egal ob in €, $, Yen oder auch in Britischem Pfund: Wehren wir uns – es reicht jetzt mit Hass und Hetze der öffentlichen Kanäle.