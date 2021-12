Streik gegen Coronamaßnahmen in Österreich – TE Wecker am 1. Dezember 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Streik gegen Coronamaßnahmen in Österreich ++ Gewerkschaft des österreichischen Bundesheeres unterstützt Protest ++ Verfassungsrechtler Vosgerau: Der Harbarth-Senat des Bundesverfassungsgerichtes entwickelt sich zum Totengräber des freiheitlichen Verfassungsstaates ++ Alles wieder dicht: Weihnachtsmärkte, Freizeitparks, Clubs ++ INSA-Umfrage: Spahn wird immer unbeliebter ++ Nachfolger von Leopard 2 kommt zehn Jahre später ++ Deutlicher Trainer Baumgart: 35.000 verschwundene Stellen für Pflegekräfte liegen nicht an Fußballern, sondern an Politik ++ Neues aus Brüssel: kein Weihnachten mehr ++