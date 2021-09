Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Auffallende Unregelmäßigkeiten bei Wahl in Berlin. Muss sie wiederholt werden? Landeswahlleiterin Berlin tritt zurück. Swiss droht Ungeimpften mit Kündigung. Slowenien: Corona-Impfungen nach Tod ausgesetzt. Weitere Stromversorger in Großbritannien pleite. Energieknappheit in China.