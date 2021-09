Freie Wähler werben um AfD-Wähler & – mehr Druck auf Ungeimpfte – TE Wecker am 22. September 2021

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Soundcloud angezeigt werden.

Freie Wähler werben um AfD-Wähler. EuGH: Polen soll 500.000 Euro Strafe täglich bezahlen. Staat erhöht den Druck auf Ungeimpfte. Weiter heftige Proteste in Australien gegen Corona-Politik. Teures Parken in Tübingen für SUVs. E-Scooter löste Großbrand in Augsburg aus.