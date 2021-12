ZDF-Komikerin will Spaltung der Gesellschaft – „Blinddarm“ sei nicht essentiell für „Überleben des Gesamtkomplexes“

„Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes.“, sagt Komikerin Sarah Bosetti im ZDF.

Also erstmal: Ziemlich weit rechts unten befindet sich beim Mensch normalerweise der Fuß, nicht der Appendix, liebe Frau Bosetti. Aber so lächerlich wie diese Äußerung erstmal scheint, ist sie leider nicht. Wahrscheinlich wird Bosetti sich wieder rechtfertigen, sie hätte sich ja nur in Ironie geübt. Doch was sie tatsächlich getan hat, ist einen SS-Arzt zu zitieren: „Aus Achtung vor dem menschlichen Leben schneide ich einen vereiterten Blinddarm heraus, die Juden sind der vereiterte Blinddarm am Körper Europas.“

Ist das die Lehre, die wir aus „Nie wieder“ ziehen wollen? Ist das jetzt der Beitrag, den der ÖRR wohl bemerkt – denn Sarah Bosetti ist beim ZDF angestellt – bringen will? Humor auf SS-Niveau?

Die „Komikerin“ vergreift sich gerne mal im Ton

Erst kürzlich erhielt Sahra Bosetti in München den Dieter-Hildebrandt-Preis. Da fragt man sich doch, wofür mittlerweile Preise verliehen werden. Die Jury der Preisverleihung beschreibt Bosetti als virtuose Sprachkünstlerin, mit klugem Witz und klarem Verstand. Ist neuerdings etwas im Trinkwasser, von dem ich nichts weiß? Verwunderlich wäre es jedenfalls nicht.

Nun kommen wir aber zu den schönsten Zitaten, bei denen sich die Jury „gehirnmassiert und erwärmt“ fühlte. Das könnten nebenbei bemerkt auch erste Anzeichen für eine Gehirnerschütterung sein.

„Wenn ihr unter jedem Video, das eine sachliche Diskussion anstoßen will, ein rassistisches, sexistisches oder verschwörungsmythologisches Fake-News-Bullshit-Bingo-Paradies erschafft, dann habt und seid ihr das Problem.“

Sie definieren Ihre Aussagen als sachlich?

„Das Schöne und Schlimme an dieser Welt ist ja, dass es immer, und zwar wirklich immer, noch dümmer geht. Die Mutationen dummer Ideen sind fast so gruselig und gefährlich wie die Corona-Mutationen.“

Die gegenwärtigen Kriterien für eine Preisverleihung scheinbar auch.

„Wenn du derart mächtig bist

Die Kränkung dir nichts Böses kann

Dann, ob nun Pimmel oder nicht

Kommt’s halt auf die Größe an“

