Zu seinen Lebzeiten war Hans Rosenthal kein Mann für den Samstagabend. Der gehörte Männern wie Hans-Joachim Kulenkampff. Mit großer Geste und in großer Garderobe führte der Bühnen-Schauspieler Kuli durch seine Show „Einer wird gewinnen“ – wie lange er überzog, interessierte ihn herzlich wenig. Rosenthal indes war gekleidet wie ein Buchhalter: korrekt, aber wenig stilsicher. Und mit „Dalli Dalli“ auf die Minute fertig zu sein, wenn das Heute-Journal anstand, gehörte zu den eisernen Gesetzen am Donnerstagabend.

Das ZDF hat die Werktagsshow nun zum Event erhoben. Schon im Mai moderierte Kerner zum 50-jährigen Jubiläum der Show eine Ausgabe an einem Samstagabend. Pompös und aufgeblasen kam daher, was zu seiner Zeit – in den 70er und 80er Jahren – schnell und alltagstauglich war.

Damit liegt das Zweite voll im Trend: Retro. Alte Erfolgsformate wie „Wetten, dass..?“, „TV Total“ oder Jörg Draegers Zonk-Show „Geh auf’s Ganze“ werden ausgekramt. Die Zuschauer erfreuen sich an Bekanntem – und wenn es mal langweilig wird, tröstet das warme Gefühl der Nostalgie. Jenes Weißtdunochdamals, das gerade an Weihnachten ohnehin so viele beschleicht.

So spielt die Retro-Welle dem ZDF in die Karten. Corona und Schwangerschaft verhindern eine neue Ausgabe der Show mit Helene Fischer, die sonst den Programmplatz am Ersten Weihnachtsfeiertag fest gebucht hatte. Kerner soll das Thema Heiligabend in den Spielen aufgreifen, verspricht der Sender.

So viel wie möglich soll dabei an früher erinnern: die Zweierteams. Die Spiele. Die Pulte, hinter denen die Kandidaten Platz nehmen. Der Slogan „Sie sind der Meinung: Das war spitze“, wenn das Publikum besonders laut applaudiert. Und sogar die Jury ist wieder da: Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Sie waren – für alle, die nicht zur Zielgruppe des ZDF gehören – erfolgreiche Skifahrer. Vor über 40 Jahren.